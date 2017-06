La rentrée promise des écoles primaires

Effacée du tableau noir la semaine à quatre jours et demi ? Samedi, au Casino municipal de Biarritz où la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) tenait son premier jour de congrès, le ministre de l’Education nationale a voulu rassurer l’assemblée : "Le décret n’est pas fait et il doit passer en conseil supérieur de l’éducation" le 8 juin prochain. Bref, le débat est ouvert.

"Nous n’allons pas revenir à la semaine des quatre jours sur l’ensemble de la France", a lancé Jean-Michel Blanquer alors que les congressistes brandissaient des pancartes revendicatives en faveur du maintien de la semaine de quatre jours et demi, engagée par le précédent gouvernement.

Dans cette ambiance chahutée - d’autant que la présidente de la fédération un peu plus tôt s’était fermement opposée à son détricotage -, Jean-Michel Blanquer a expliqué le chemin qu’il voulait emprunter. Là où les acteurs sont satisfaits de leurs rythmes scolaires, les établissements pourront les conserver. "Et on va même [les] aider pour cela", a-t-il assuré. A contrario, là où l’insatisfaction règne - et le ministre de citer ces centaines de lettres de parents qui évoquent la fatigue de leurs enfants - les écoles pourront évoluer vers une organisation différente.

"Nous le ferons de façon pragmatique. Avec un dispositif qui permet de rechercher un consensus local entre les communautés éducatives". C’est-à-dire, les conseils des écoles et les maires, avec l’inspecteur d’académie en arbitre. Dans l’intérêt de l’enfant. En septembre prochain, très peu de changements sont envisagés puisque la rentrée est déjà organisée dans la plupart des écoles. Des expérimentations seront faites là où établissements et acteurs sont prêts.

Au fil de son discours, beaucoup de pancartes sont rentrées dans les rangs. On ne savait pas alors si la fatigue de les brandir avait incité les congressistes à baisser les bras ou si le discours du ministre les avait ralliés à sa cause. Et bien non : la fédération campe sur ses positions : "Du cas par cas, surtout pas ! Ce sera encore pire !", commente Dominique Rousset, de la FCPE 64. La fédération s’inquiète de la territorialisation de l’éducation. "Le risque est que l’on détricote ce qui a été mis en place, et que l’on aille vers un accroissement des inégalités territoriales", a commenté sa présidente.

Douze élèves par classe

Enfin, toujours sur le temps de l’enfant, "Nous devons [l’] étaler non pas seulement sur une base hebdomadaire mais aussi une base annuelle", a déclaré Jean-Michel Blanquer. Et de citer les expérimentations, il y a dix ans, de certains établissements qui avaient organisé leur rentrée avant la fin août. Si le ministre ne s’est pas plus engagé sur ce terrain-là, il a écarté une mise en œuvre généralisée.

Si Jean-Michel Blanquer n’a pas l’intention de faire une nouvelle grande loi sur l’éducation, il ne compte pas s’arrêter à cette brèche ouverte sur les rythmes scolaires. Toujours sur l’enseignement primaire, il veut instaurer le dédoublement des classes en CP dans les REP+, réseaux d’éducation prioritaire renforcés, dès la rentrée prochaine. Soit 12 élèves par classe.

Le dispositif sera étendu à la rentrée suivante, en REP. Pour autant, "nous n’allons pas casser à la rentrée prochaine le dispositif 'Plus de maîtres que de classe'" qui sera recentré sur le CP et CE1. Le dispositif "Plus de maîtres que de classe" a été implanté depuis 2013 dans ces réseaux d’éducation prioritaire, mais aussi dans certaines autres écoles qui présentaient des besoins particuliers. "Dans quelles conditions ? Et où prendrons-nous les enseignants ?", s’interroge Dominique Rousset.

Enfin une autre mesure sera instaurée : "Les devoirs faits à l’école". Finis les disputes dans les familles ? Si le calendrier n'est pas précisé, cette mesure concernera d’abord au collège "demain", à l’école primaire "après-demain". Qui aidera alors les enfants à s’y coller ? Le ministre a évoqué entre autres les services civiques. L'enseignement primaire va ainsi faire une rentrée remarquée en septembre prochain. Objectif affiché : lutter contre les inégalités.