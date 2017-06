Législatives : les candidats du Pays Basque se prononcent sur le social

MEDIABASK - Comment pensez-vous répondre au problème du logement dans votre circonscription ?

Toutes circonscriptions confondues

Europe Écologie Les Verts : Notamment en poursuivant l'application et l'extension de la loi ALUR (loi DUFLOT). Encadrement des loyers, instauration d'une véritable garantie des risques locatifs ... En généralisant la majoration de la taxe sur les résidences secondaires.

EH Bai : La clé principale est dans une intervention publique vertueuse sur le marché, dès le stade de la planification urbaine, donc au plan local. La loi doit accompagner voire davantage inciter les élus à le faire, en complétant la boîte à outils urbanistique.

Lutte ouvrière : Au plan national, il faut contraindre l’Etat à utiliser l’argent public, sans en passer par les bétonneurs, en embauchant directement les bâtisseurs nécessaires pour un programme de construction à prix coûtant.

Le Parti communiste (pour la 5ème et 6ème circonscription) : Le droit au logement est un enjeu fondamental ! Nous porterons la création d’un service public du logement, de l’habitat et de la ville. Construction de 200 000 logements pour tous en budgétant 2 % du PIB. Respect de la loi SRU et augmentation des taxes sur les logements vacants et les résidences secondaires.

Union populaire républicaine : L’UPR propose de relancer la construction de logements sociaux au rythme de 80 000 logements par an grâce aux financements qui ne seront plus accordés à l’Union Européenne. Les sanctions vis-à-vis des communes qui ne respectent pas la loi en termes de logements sociaux doivent être appliquées voire amplifiées. D’autres mesures comme la lutte contre le favoritisme local d’accès aux logements sociaux ainsi qu’une aide à l’insertion des plus démunis font partie du programme.



Parti nationaliste basque : À court terme, il faut assurer la pérennité définitive de l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local), destiné à acheter et devenir propriétaire de terrains pour le compte des collectivités, laissant aux porteurs de projets le financement du bâti. La revente de ces logements est possible mais encadrée pour éviter la spéculation. Les nouvelles formes d’hébergement collectif : intergénérationnels, colocations, achat mutualisé de terrains et de logements, sont également à encourager par des incitations fiscales. À long terme, la répartition de l’emploi doit être beaucoup plus équilibrée entre côte basque et Pays Basque rural, pour détendre le marché du logement sur la côte et rendre les maisons rurales plus attractives.



Debout la France : Nous voulons donner aux communes les moyens de faire du logement social en passant directement une convention avec l’État. Les trois objectifs principaux seraient de dynamiser le patrimoine communal, d'assurer des revenus de fonctionnement complémentaires à la commune et de favoriser la mixité sociale.

Candidats de la 4ème circonscription

Loïc Corrégé, La République en marche : Je souhaite travailler en étroite relation avec les associations sur le terrain, comme l’association AIBA (Vallée des Aldudes Associations) afin de pouvoir mener au plus haut de l’État les problèmes rencontrés dans nos territoires.

Didier Bayens, la France insoumise : Réquisition des appartements vacants.

Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : Favoriser les programmes d’accession à la propriété par l’intermédiaire des communes. Modifier la réglementation pour plus d'obtentions de permis de construire dans les villages, pour conserver nos jeunes et notamment les agriculteurs/éleveurs dans nos communes.

Marc Oxibar, Les Républicains : Deux axes de travail sur cette question essentielle. Revoir les lois trop contraignantes sur l’urbanisme qui empêchent toutes les constructions dans les villages en veillant toutefois à préserver le foncier agricole. Faciliter l’acquisition et la réhabilitation du bâti existant pour reconquérir les centre-bourgs (locatif communal prioritaire pour les jeunes et les personnes âgées).

Bernard Uthurry, Parti socialiste : La 4eme circonscription n'est pas en tension comme le sont les circonscriptions près de la côte et les villes en bord d'océan ou proches. Mais il s'agit, tout en protégeant les paysages et les terres agricoles, de lutter aussi contre le "mitage" en densifiant par des opérations de requalification les centres villes et centres bourgs dans lesquels le nombre de logements vacants est source de désertification et de mal logement. Augmenter les moyens des Etablissements publics fonciers locaux pour accroitre leurs interventions reste une priorité. Et proposer de nouvelles formes d'habitat, moins consommatrices d'espace et moins coûteuses, en lien avec les organismes HLM.



Jean Lassalle, Résistons ! : Convaincre les propriétaires de maisons vacantes à pratiquer des locations aux tarifs des loyers sociaux. Appel à l'office départementale HLM. Si l'État accepte ma proposition, la réhabilitation prioritaire de logements destinés à l'habitat permanent.

Candidats de la 5ème circonscription

Colette Capdevielle, Parti socialiste : Il faut construire plus de logements sociaux, c’est pour cela que nous avons renforcé la loi SRU. Lutter contre le "mitage" qui repousse des habitants en périphérie, sans services publics. Et évidemment renforcer le rôle de l’EPFL qui est un succès depuis 11 ans.

Caroline Oustalet, Les Républicains : Les réserves foncières de nos communes s’épuisent. Il faut réfléchir à de nouveaux modes de vie travail/domicile. La densification urbaine massive, prônée par l’ONU et appliquée par les états, trouve ses limites.

Jérémy Farge, La France Insoumise : Nous constitutionnaliserons le droit au logement et le rendrons effectif à travers un rattrapage en termes de construction de logements sociaux durables ainsi qu'un ambitieux plan "zéro sans-abri". Nous interdirons les expulsions locatives sans solution de relogement, nous mettrons en place une Garantie Universelle des Loyers (caisse de solidarité alimentée par l'ensemble des bailleurs) et nous soutiendrons les projets d'habitat participatif et coopératif. Enfin, nous souhaitons donner aux jeunes les moyens de leur autonomie en les aidant à accéder au logement, notamment grâce à la création de logements étudiants et à la "Sécurité sociale du logement".



Yves Ugalde, Union des démocrates et indépendants : En harmonisant au niveau de toutes les communes les efforts, plus prononcés dans certaines villes que dans d'autres, en visant à rendre le foncier et l'habitat plus accessibles aux jeunes de la circonscription. Les forces vives du Pays Basque, dont les jeunes couples, peinent encore trop à trouver de quoi se loger près de leur lieu de travail.



Rémy Iroz, Résistons ! : Réhabiliter les bâtiments communaux en privilégiant les constructions respectueuses de l’environnement avec des matériaux et artisans locaux. Arrêter de densifier et d’étaler les villes, notamment sur le littoral, et appuyer toute initiative pour une mixité sociale et intergénérationnelle.



Florence Lasserre-David, La République en marche : Dans son programme présidentiel, Emmanuel Macron annonçait la construction de 80 000 logements pour les jeunes, 60 000 pour les étudiants et 20 000 pour les jeunes actifs. Il souhaitait aussi la mobilisation des bailleurs sociaux pour créer au sein du parc social des "logements jeunes" (30 000), accessibles sans dépôt de garantie, sans demande de caution et pour un bail non renouvelable. Je m’impliquerai très fortement aux côtés des collectivités et des bailleurs sociaux pour que le Pays Basque bénéficie largement de ces mesures nationales.

Candidats de la 6ème circonscription

Christine Labrousse, La France Insoumise : Nous stopperons les aides à l’investissement locatif privé et nous développerons massivement le parc public et social. Nous encadrerons les loyers à la baisse et

nous augmenterons la taxe sur les logements vacants en zones tendues.

Maider Arosteguy, Les Républicains : Il faut créer du logement social à hauteur des bassins de vie et non des communes. En particulier du logement social pour les classes moyennes qui n’arrivent plus à se loger. Il faut également imposer que ces logements ne soient jamais vendus en résidence secondaire.

Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : Il faut permettre aux collectivités d’avoir plus de pouvoir sur le foncier. Favoriser l’accession à la propriété sociale et revoir la loi SRU.



Sylviane Alaux, Parti socialiste : Durant cette législature, j'ai proposé la mise en place de la majoration de 20% de la taxe d'habitation des résidences secondaires dans les zones dites "tendues", disposition adoptée en 2014 et revue à la hausse en 2017. Par ailleurs, je travaille avec l’EPFL sur la mise en œuvre de baux réels solidaires par le biais d’Offices fonciers solidaires.



Vincent Bru, La République en marche : Pour régler ce problème, nous devons agir sur trois leviers : faciliter la construction de logements locatifs, inciter les investisseurs à se tourner vers le logement locatif et non secondaire et enfin permettre un accès plus juste, plus efficace et plus transparent au logement social. Nous devrons aussi expérimenter de nouvelles pistes comme la création d’un office foncier solidaire.



MEDIABASK - Que proposez-vous en matière d’accueil des migrants ?

Toutes circonscriptions confondues

Europe Écologie Les Verts : La ratification de la Convention de l'ONU sur les droits des travailleur-se-s migrant-e-s et des membres de leur famille. L’instauration du caractère suspensif des recours pour toute décision relative au séjour et l'abrogation du délit de solidarité.

EH Bai : Le droit de circuler est un droit fondamental dont nous, occidentaux, bénéficions mais qui est refusé aux personnes originaires de pays plus pauvres et/ou en guerre. C’est pourquoi il faut organiser l’accueil pérenne des migrant-e-s, légaliser les "sans-papiers" et leur donner les moyens de s’intégrer. Le droit de vote pour les étrangers vivant et travaillant sur le territoire doit être promu.

Lutte ouvrière : Liberté de circulation et d’installation.

Le Parti communiste (pour la 5ème et 6ème circonscription) : Question sensible car les 5ème et 6 ème circonscriptions sont traditionnellement des terres d'accueil, beaucoup de familles étant issues de flux migratoires politiques ou économiques. Après avoir abrogé immédiatement la loi sur le délit de solidarité, nous proposons quatre axes : une aide d'urgence médico-sociale, de scolarité et d'insertion professionnelle, l'ouverture de voies d'accès légales à l'Europe, la mise en place d'un plan international de lutte contre les inégalités, un plan de paix au Moyen-Orient par la voie diplomatique et la dénucléarisation militaire du Moyen-Orient et de l'Europe, avec l'arrêt du soutien aux Etats et personnalités finançant les mouvements djihadistes.

Union populaire républicaine : L’UPR constate que les grands choix stratégiques en termes de politique migratoire pour la France sont pris par les institutions européennes depuis le traité d’Amsterdam (1997, ratifié en 1999). L’UPR suggère de mettre ce sujet temporairement de côté sans prendre de position tranchée et propose plutôt de rendre le pouvoir aux français en termes d’immigration en sortant de l’Union Européenne puis en proposant un grand débat national suivi d’un référendum afin de décider de la politique migratoire qu’ils souhaitent avoir.



Parti nationaliste : La solution est avant tout européenne. Le déracinement étant une souffrance, l’Union Européenne doit avant tout aider financièrement les pays limitrophes aux conflits, à accueillir les migrants. Cela éviterait aussi les périls actuels de noyade que ces pauvres familles subissent en voulant atteindre les côtes européennes.



Debout la France : Nous assignerons à résidence les demandeurs d'asile. Il s'agit de considérations humanitaires et sécuritaires. Nous voulons établir dans chaque département un dispensaire géré par l’État pour les étrangers illégaux.



Candidats de la 4ème circonscription

Loïc Corrégé, La République en marche : J’estime que la France doit être à la hauteur de sa tradition historique d’accueil, tout en se montrant, dans des conditions toujours dignes, inflexible avec les personnes qui ne remplissent pas les conditions de séjour sur notre territoire. J’accompagnerai la réforme portant sur les conditions d’examen des demandes d’asile avec l’objectif d’assurer une prise de décision en huit semaines pour toutes demandes.

Didier Bayens, la France insoumise : La France doit pouvoir accueillir les personnes en exil, lié aux guerres et conflits déclenché par les pays occidentaux. Il faut aussi anticiper avec les refugiés climatiques. La Guyane est un exemple de mauvaise gestion des flux migratoires.

Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : Je n'ai pas assez d’éléments pour répondre mais la démarche de Baigorri reste une très belle initiative.

Marc Oxibar, Les Républicains : La question de l’accueil des migrants n’est pas une question propre à notre circonscription. Si les solutions d’accueil à Baigorri ou à Oloron ont été positives, il ne peut s’agir que de solutions ponctuelles à un problème plus large. Il s’agit davantage d’un problème de coopération internationale où la République française devra prendre toute sa part.

Bernard Uthurry, Parti socialiste : Suivre l’exemple de Saint-Etienne-de-Baigorri, d'Oloron et de Tardets. Du dialogue et de la participation citoyenne. Accueillir ceux qui souffrent mais en préparant leur arrivée avec tous les acteurs et les citoyens. C’est une tradition en Béarn et au Pays Basque.



Jean Lassalle, Résistons ! : Structurer une information encourageant à leur accueil sur l'ensemble de la circonscription. Rappeler le caractère humanitaire de cette disposition qui s'impose à nous. Valoriser les exemples de réussite.



Candidats de la 5ème circonscription



Colette Capdevielle, Parti socialiste : Suivre l’exemple de Baigorri. Du dialogue, du dialogue, du dialogue. Accueillir ceux qui souffrent mais en préparant leur arrivée avec tous les acteurs et les citoyens. C’est notre tradition ici au Pays basque.

Jérémy Farge, La France insoumise : Nous défendons une politique qui respecte les migrant.e.s et règle les causes des migrations que sont les guerres, le réchauffement climatique et le libre-échange. Nous réaffirmons plus particulièrement le droit d'asile en accueillant les réfugié.e.s qui en relèvent grâce à une administration adaptée à cette mission en offrant des conditions humaines, sociales et sanitaires dignes. Nous soutiendrons l'association Atherbéa dans l'accueil des migrants à Bayonne et nous lutterons pour que les migrant.e.s accueilli.e.s puissent travailler sans contraintes, subvenir à leurs propres besoins et s'intégrer dans la société sans abandonner leur identité.

Caroline Oustalet, Les Républicains : Cela relève de l’action de l’État.



Yves Ugalde, Union des démocrates et indépendants : Une concertation au niveau du territoire pour permettre une répartition équilibrée des accueils. Des expériences d'accueil, comme celle de Baigorry récemment, démontrent que ça peut fonctionner. Ou, du moins, des séjours suffisamment longs pour permettre à des migrants de trouver un second souffle. C'est en laissant l'unique poids de l'accueil à certaines communes que cela peut devenir un problème insurmontable. Encore un domaine où la dimension territoriale est la plus adaptée.



Rémy Iroz, Résistons ! : Un accompagnement constructif en adéquation avec leur formation ou activité professionnelle. Un échange réel avec des jeunes en service civique qui serait enrichissant pour tout le monde.



Florence Lasserre-David, La République en marche : La France doit être à la hauteur de sa tradition historique d’accueil, tout en se montrant, dans des conditions toujours dignes, inflexible avec les personnes qui ne remplissent pas les conditions de séjour sur notre territoire. Je souhaite qu’une réforme des conditions d’examen des demandes d’asile soit menée avec l’objectif d’assurer une prise de décision en huit semaines pour toutes demandes. Je suis favorable à une réforme des modalités de recours contre les décisions de refus avec un délai de jugement qui interviendra dans un délai de six à huit semaines. Je souhaite que l’Europe protège ses frontières : le corps de police aux frontières européennes doit être renforcé.

Candidats de la 6ème circonscription

Christine Labrousse, La France Insoumise : Il faut agir sur les causes comme les guerres, le changement climatique et le pillage des ressources. Nous devons accueillir dignement les migrants, garantir le droit d’asile, rétablir la carte de séjour de 10 ans, protéger les mineurs isolés...

Maider Arosteguy, Les Républicains : Notre pays doit poursuivre un accueil restreint de demandeurs d’asile et d’immigrés économiques. Les personnes arrivées illégalement sur notre territoire n’ont pas vocation à y rester. Une accélération du traitement de leur dossier est cependant nécessaire.

Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : Rendre les structures administratives et sanitaires plus efficientes pour soutenir l’action des associations telles que Bestearekin, le Secours Catholique et la Croix Rouge.



Sylviane Alaux, Parti socialiste : Il est indispensable qu’il y ait une répartition européenne des migrants, chaque pays devra y prendre part. La France a été, jusqu’à ce jour, peu volontaire dans ce domaine.



Vincent Bru, La République en marche : Nous devons être à la hauteur de notre tradition humaniste et accueillir dans la dignité les personnes respectant les conditions du droit d’asile. Pour cela, nous devons absolument réduire les délais de traitement des dossiers d’asile dans notre pays. En revanche, nous devrons reconduire à la frontière les personnes ne respectant pas les conditions de séjour.

MEDIABASK - Quel est l’âge de départ à la retraite que vous proposez ?

Toutes circonscriptions confondues

Europe Écologie Les Verts : L’allongement de la durée de cotisations est injuste et inefficace. Nous demanderons le droit au départ à la retraite à 60 ans, sans décote.

EH Bai : Notre système de retraite par répartition est basé sur la solidarité entre catégories sociales et entre générations. Il doit être maintenu et amélioré. L’âge de départ à la retraite standard doit revenir à 60 ans avec prise en compte particulière de certains parcours : pénibilité, horaires atypiques, etc.

Lutte ouvrière : Retour à la retraite à 60 ans avec 37,5 ans de cotisations.

Parti communiste (pour la 5ème et 6ème circonscription) : 60 ans avec une pension correspondant à une période allant de 18 à 60 ans. Durant cette période, il y aura des cotisations liées à l’emploi salarié, celles des périodes de non travail avec la sécurisation des parcours professionnels, la validation des périodes d’études… Il s’agit de valoriser la période 18 à 60 ans pour assurer le taux plein à 60 ans.

Union populaire républicaine : L’UPR propose l’arrêt immédiat de l’augmentation du nombre d’annuités (plafonné à 41) et du report d’âge légal. L’UPR observe qu’elle est le seul parti politique à expliquer que la volonté de démanteler les retraites (et toutes les dépenses publiques) provient du rapport sur les GOPE imposé par Bruxelles que le gouvernement français doit servilement appliquer sous peine de très lourdes amendes. Le meilleur moyen de défendre nos retraites et le modèle social français est donc de sortir de l’Union Européenne comme le propose l’UPR.



Parti nationaliste basque : Plus que l’âge de la retraite, c’est la durée des cotisations qui importe. Compte tenu de l’accroissement de l’espérance de vie en bonne santé, de l’état des finances publiques et des faibles taux de croissance, cette durée des cotisations augmente logiquement. Nous souhaitons garder le régime public de répartition tout en l’individualisant.



Debout la France : Nous maintiendrons l'âge minimum de départ à la retraite et la durée de cotisations actuelle. Le recul de l'âge minimum de départ à la retraite n'est pas le levier adapté pour assurer la survie de notre système car le taux de chômage des 63/67 ans serait très élevé.

Candidats de la 4ème circonscription

Loïc Corrégé, La République en marche : Nous ne toucherons pas à l’âge de la retraite mais nous proposerons une loi pour aller vers un système de retraite universel.

Didier Bayens, La France insoumise : 60 ans.

Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : Je suis pour un départ à la retraite à 62 ans. Et pour une reforme de la retraite à points proposée par le programme du président Macron.

Marc Oxibar, Les Républicains : Le seul moyen de sauver notre système de retraite est de faire passer progressivement l’âge légal à 65 ans. Le dispositif de départ pour carrières longues sera étendu pour permettre aux personnes ayant commencé à travailler jeune de prendre leur retraite dès 63 ans. L’âge maximal du taux plein sera maintenu à 67 ans.

Bernard Uthurry, Parti socialiste : 60 ans, pour les carrières longues et le compte pénibilité mis en place par le dernier gouvernement. L’âge du départ à la retraite doit permettre de corriger les inégalités entre les travailleurs dont les métiers les plus pénibles sont actuellement suivis par les retraites les plus basses… et les plus courtes.



Jean Lassalle, Résistons ! : 60 ans. Pour les métiers dûment reconnus à haute pénibilité, 55 ans.

Candidats de la 5ème circonscription



Colette Capdevielle, Parti socialiste : Je suis opposée à tout recul de l’âge de la retraite. Nous avons fait la retraite à 60 ans pour les carrières longues et le compte pénibilité. Nous avons aussi équilibré les comptes de la Sécurité sociale avec Marisol Touraine. En revanche il faut harmoniser les régimes, certains privilèges sont injustifiés…notamment pour les parlementaires !

Jérémy Farge, La France Insoumise : Nous défendons le droit de partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Nous le financerons grâce à l'augmentation du volume des cotisations suite à la création d'emplois, la hausse des salaires et l'alignement des salaires des femmes sur celui des hommes. Nous entamerons une réflexion sur le départ anticipé en retraite à taux plein grâce aux contrats coopératifs d'intérêt général afin de laisser de la place aux jeunes sur le marché du travail. Nous serons intransigeants sur la prise en compte de la pénibilité au travail.

Caroline Oustalet, Les Républicains : 63 ans en tenant compte les métiers à forte pénibilité.



Rémy Iroz, Résistons ! : 60 ans. Pour des métiers à forte pénibilité, faciliter aux salariés un départ en accord avec l’entreprise.



Yves Ugalde, Union démocrates et des indépendants : L’âge de départ à la retraite à taux plein doit être porté à 65 ans. On pourra toutefois organiser progressivement son passage de l'activité à la retraite en faisant partiellement valoir ses droits à partir de 60 ans. En revanche, de 65 à 67 ans, si on travaille encore, il sera possible de prétendre à une bonification. La pénibilité pourra être intégrée mais dans des accords de branche.



Florence Lasserre-David, La République en marche : Je suis favorable à ce que nous ne touchions pas à l’âge de départ à la retraite, l’âge légal de la retraite à partir duquel on pourra liquider ses droits restera de 62 ans. Je souhaite le passage progressif des 37 régimes de retraite à un seul régime unique. Avec pour chacune et chacun les mêmes droits à la retraite pour chaque euro cotisé.

Les droits spéciaux comme ceux associés à la pénibilité seront préservés.

Candidats de la 6ème circonscription

Christine Labrousse, La France Insoumise : Reculer toujours l’âge de départ n’a rien résolu. Nous reviendrons à la retraite à 60 ans avec 40 annuités et une pension minimum égale au SMIC. Nous financerons cette mesure en instaurant l’égalité des salaires entre femmes et hommes.

Maider Arosteguy, Les Républicains : Afin de permettre à chacun de partir avec une retraite à taux plein, je propose un départ progressif d’ici 2022 à 65 ans. Je m’oppose à la hausse de la CSG de 1,7% qui pénalisera les petites retraites.

Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : Nous proposons un départ à la retraite à taux plein à 65 ans avec la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à "temps partiel" à partir de 60 ans. Un dialogue avec les syndicats prendra en compte la pénibilité et bonifiera les points.



Sylviane Alaux, Parti socialiste : Je maintiendrai l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans. On doit cependant pouvoir négocier des départs anticipés pour les personnes ayant exercé un travail pénible.



Vincent Bru, La République en marche : Nous conserverons l’âge de départ à la retraite à 62 ans. Néanmoins, je souhaite que notre système de retraite soit plus juste, plus équitable et moins complexe. La principale mesure consistera à créer un système universel de retraite où 1€ cotisé donnera l’accès au même droit pour tous.