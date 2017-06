La mobilisation a gagné les rues d'Ispoure

En dépit de la pluie, la mobilisation en faveur du maintien du service de chirurgie ambulatoire à la Fondation Luro n’a pas failli. Entre 700 et 750 personnes ont ainsi répondu à l’appel du collectif des vingt-et-un maires du territoire qui se battent contre la suppression programmée, d’ici un an, de ce service de la clinique privée installée dans le village.

"Cette mobilisation nous conforte dans notre démarche, souligne Claude Barets, l’édile d’Ispoure. Nous allons pouvoir la poursuivre auprès de l’ARS et du préfet des Pyrénées-Altantiques." Les élus espèrent pouvoir ainsi rencontrer les responsables de l’Agence régionale de santé qui n’a pas prolongée l’autorisation d’ouverture de ce service au-delà d’août 2018. Et les convaincre de prendre une autre décision.

Le maire d’Ispoure veut rappeler que les soins en milieu rural ne sont pas une question d’argent. Les services publics de proximité doivent y être maintenus.

"Si l’ARS nous entend, nous devrons alors trouver les moyens financiers pour maintenir ce service de chirurgie ambulatoire sur la commune" précise Claude Barets prêt à se tourner vers l'agglo Pays Basque, le Conseil départemental et la Région. L'édile regrette qu’en son temps, la Fondation Luro ne soit pas venue discuter avec les élus avant de prendre sa décision.

Outre les citoyens, le collectif des 21 maires a été rejoint ce samedi par d’autres élus. Parmi lesquels, la sénatrice Frédérique Espagnac, le député sortant Jean Lassalle et certains de ses adversaires aux prochaines élections législatives sur la 4ème circonscription, les conseillers régionaux Jean-Pierre Mirande et Alice Leiciagueçahar… ou le maire de Mauléon Michel Etchebest. "Au-delà de la Fondation Luro, c’est la désertification de nos territoires ruraux qui est en cause", dénonce Claude Barets.