Ne soyons pas d’accord pour être en désaccord

Imbroglio après le soutien affiché d’Etienne Boutonnet, responsable mobilisation contenu du mouvement En Marche !, aux candidats UDI Yves Ugalde et Stéphane Alvarez. Le malaise est clair chez les animateurs des comités locaux, candidats et suppléants du mouvement au Pays Basque. Chacun y va de sa propre interprétation, beaucoup affirment qu’il n’a agi qu’en son nom.

François-Xavier Menou, suppléant de Vincent Bru, fait le parallèle avec François Amigorena : "Cela ressemble à deux candidats déçus." Car tout comme l’élu Biarrot, Etienne Boutonnet avait candidaté pour l’investiture dans sa circonscription. Pour l’animateur du comité local d’Anglet, Philippe Jouvet, le conseiller municipal de Bayonne "s’exprime à titre personnel". Il affirme que le soutien des comités aux personnes investies est "total" et appelle à ce que "ce comportement dissident soit sanctionné". Quant à Cédric Crouzille, également membre de l’équipe départementale, il a appris la nouvelle avec "stupéfaction". Etienne Boutonnet ne peut "en aucun cas" soutenir un autre candidat que celui investi par La République en marche, selon lui. Pour Cédric Crouzille, "il faut que [le mouvement] retrouve de la cohérence".

Cela risque donc de souffler dans les oreilles d’Etienne Boutonnet ces prochains jours. Mais pour lui, qui réitère son soutien à Emmanuel Macron, "il faut qu’on accepte les désaccords". Ces derniers portent avant tout sur la façon dont ont été investis Vincent Bru et Florence Lasserre-David, "désignés par François Bayrou". Il reproche au premier d’avoir des positionnements "illisibles" et à la deuxième d’être "absente du terrain". Sa conclusion : "il n’y a pas de candidats" qui représentent les valeurs de La République en Marche dans la cinquième et la sixième circonscription. Mais il précise que "cela ne concerne pas la quatrième [circonscription]". Il soutient Loïc Corrégé, un "vrai candidat".

Vers un groupe MoDem ?

Pour Etienne Boutonnet, le fait que les deux candidats qu’il critique se soient présentés sous l’étiquette MoDem est un autre problème. Alors que Loïc Corrégé s’est lui inscrit avec celle de La République en marche, preuve que cette étiquette existe. À cela, François-Xavier Menou répond que La République en marche, "ce n’est pas un parti" mais un mouvement. Et que la finalité tiendra à constituer un "groupe centriste" à l’Assemblée nationale "dans lequel pourront siéger des gens LR, MoDem, UDI...". Tandis que Florence Lasserre-David, de son côté, affirme à MEDIABASK qu’il y aura un groupe MoDem si, bien entendu, le parti a suffisamment de représentants. Et que, "bien sûr", elle y sera si élue. Un vrai casse-tête chinois…

Alors soyons d’accord pour être en désaccord. Il n’est pas sûr que le cas d’Etienne Boutonnet se finisse ainsi au regard des réactions qu’a provoqué sa prise de position. Même s’il regretterait un "retour de bâton", il dit assumer sa décision. "L’essentiel, c’est de s’exprimer."