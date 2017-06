Les Artisans de la paix décalent le rendez-vous de Paris au 25 novembre

Le 16 mai, les Artisans de la paix annonçaient une manifestation en faveur des détenus basques le 16 décembre prochain, à Paris, date anniversaire de l’opération de Louhossoa. Elle est finalement avancée au 25 novembre, font-ils savoir dans un communiqué. Ils ont décidé de changer la date, "des évènements importants ayant lieu au Pays Basque le week-end du 16 décembre prochain".

L'ambition est d'organiser "le plus gros rassemblement jamais organisé dans l'Hexagone sur un dossier lié au Pays Basque", expliquaient-ils en mai dernier. Et d'exiger "que les mesures d'exception appliquées aux prisonniers soient aboliées comme cela est souhaité par les acteurs sociaux et politiques du territoire". Les modalités de la manifestation n'ont pas été précisées.