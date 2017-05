Le PRG 64 soutient Colette Capdevielle aux législatives

Si le PRG des Pyrénées-Atlantiques adhère "au projet centriste" du président de la République, les candidats de la République en marche aux législatives du département n’ont pas trouvé grâce à ses yeux.

"La déclinaison locale de ce 'gouverner autrement', et plus exactement dans la construction d'une nouvelle assemblée nationale, nous laisse dubitatif. En effet, les investitures de La République En Marche sont pour le moins baroques et ne répondent pas aux aspirations attendues", commente Mokrane Oukhemanou.

Pour le président du PRG 64, les candidats n’apportent pas le renouveau promis. Dans les investitures des trois circonscriptions, le président du parti y voit la main de François Bayrou, président du Modem.C’est la raison pour laquelle le PRG 64 a décidé d’apporter son soutien sur la 5ème circonscription à Colette Capdevielle (PS), "qui a montré, tout au long de la dernière mandature, probité, sérieux et compétences".

Et les autres circonscriptions ?

Pour sa part, la candidate le remercie "pour cette dynamique de rassemblement autour des idées réformistes et progressistes" et assure qu'elle saurait s'en montrer "digne en préférant toujours une République des citoyens, transparente et participative, à une République des petits arrangements et de la cooptation opaque".

Mais une telle alliance n’a pas marché sur les deux autres circonscriptions basques. Sur la 6ème, aucun accord n’a été trouvé avec Sylviane Alaux. Quant à la 4ème circonscription, si elle avait longtemps été gelée dans la perspective d’une candidature PRG au nom d’une entente entre lui et le PS, l’accord a capoté. C’est finalement Bernard Uthurry (PS) qui portera les seules couleurs du Parti socialiste. Le PRG ne le soutiendra pas.