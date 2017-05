Un slogan pour des incendies volontaires

Dans la nuit de lundi à mardi, en pleine campagne électorale, une maison a été incendiée à Hélette. Avec une inscription laissée sur le mur : "Euskal Herria ez da salgai", soit "Le Pays Basque n’est pas à vendre". L’enquête a été confiée à la gendarmerie, le Parquet de Bayonne a été saisi. La piste criminelle est privilegiée. Ce type d'acte volontaire ne s'était pas produit depuis 2015. Retour sur les faits.



Le 2 mai 2015, une alerte au colis suspect est déclenchée devant une agence immobilière le matin, à Socoa. L’engin n’a pas explosé à cause d’un défaut technique, indique alors le procureur de Bayonne. Mais une inscription peut être lue sur les lieux, "EH ez da salgai".



Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2013, une résidence secondaire est incendiée à Itxassou, sur la route de l’Artzamendi. La revendication "EH ez da salgai" a été taguée sur un mur. La maison est entièrement détruite bien qu’une vingtaine de sapeurs-pompiers de Cambo-les-Bains et d’Ustaritz se soient mobilisés. Rapidement, les gendarmes de la compagnie de Bayonne penchent pour la piste criminelle. Quelques jours plus tôt, un incendie similaire s’était produit à Ayherre.



Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2013, l’agence immobilière Actif Foncier subit une tentative d’incendie à Saint-Pée-sur-Nivelle. La vitrine a été cassée par un pavé. Le trou a servi à introduire un objet incendiaire qui n’a finalement pas pris feu.



Le 4 mai 2013, la propriétaire d’une maison à Espelette est informée de dégâts sur sa résidence secondaire par un membre de sa famille. La porte d’entrée a été forcée, le feu a été mis aux canapés et aux matelas. La revendication "EH ez da salgai" a été taguée à l’aide d’une bombe rouge. C’est parce que des voisins ont vu l’inscription que l’incendie a été révélé.



Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2013, l’agence immobilière Morancais, à Bassussarry, fait l’objet d’une tentative d’incendie. Pas de feu mais une vitre explosée. En plus du tag avec une revendication proclament que le Pays Basque n’est pas à vendre.



Le 12 décembre 2012, il est révélé qu’une résidence secondaire a fait l’objet d’une effraction et a pris feu à Hélette. Une personne a contacté par téléphone la rédaction de la radio Irulegiko Irratia pour revendiquer l’incendie au nom de "Euskal Herria ez da salgai".



Il n’y a jamais eu encore d’arrestation, bien que la section antiterroriste du parquet de Paris et la section de recherche de la gendarmerie de Pau aient été à chaque fois saisis. Ce qui est sûr, c’est que le slogan est utilisé pour dénoncer la spéculation immobilière au Pays Basque.



Sources : Le Journal du Pays Basque, archives Sud Ouest et Mediabask.