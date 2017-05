Le mythe d'Ulysse chahuté par un concert épique

L’Odyssée de Homère ne fut pas un long fleuve tranquille pour ses protagonistes. Alors que Pénélope remettait chaque jour son métier à l’ouvrage, qu’Argos attendait patiemment le retour de son maître, Ulysse entraînait ses compagnons de route sur des mers inconnues où moult aventures les attendaient. D’un côté, l’épouse fidèle refusait de se donner à quelques prétendants. De l’autre, l’époux tenait bon la barre aux chants des sirènes.

C’est une autre lecture de cette longue histoire - vingt ans quand même - que la Compagnie Le cri de l'armoire a voulu donner. Le duo Mathias Castagné et Marien Tillet bousculent les codes dans un concert épique. L’un en notes musicales, le second en mots slamés, criés ou silencieux.

"Si l’on s’attache à la définition même du héros, Ulysse ne semble pas en avoir l’étoffe : non seulement il ne sauve personne mais en plus il fait courrir ses compagnons à leur perte. L’altruisme lui est totalement inconnu", expliquent les deux artistes. Un héros égoïste, rusé, infidèle. Voilà qui en fait une personnage bien plus passionnant que les figures de héros "lisses et sans substances qu’on nous propose aujourd’hui".

Slam et silences

Quant au mythe de la fidèle Pénéolope, "sous prétexte de tradition, on ne peut pas continuer de véhiculer des images archaïques conçues et arrangées par des hommes au sujet des femmes", commente la compagnie. Devant ses prétendants, "qui peut croire que Pénélope résiste ? Au nom de quelle morale devrait-elle résister ?"

"Écorchons Ulysse, libérons Pénélope…" Il fallait bien un concert épique pour y parvenir. Le guitariste et le chanteur/conteur oscillent entre slam, autre style musical et silence pour raconter leur version de cette odyssée. Sans jugements.

Leur concert est le dernier spectacle de la saison, à l’espace culturel Larreko de Saint-Pée-sur Nivelle. La séance tout public (à partir de 11 ans) aura lieu le jeudi 1er juin, à 20h30. Tarifs : 8 € adulte / 5 € - 18 ans. Réservations au 06 35 16 25 91.