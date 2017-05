Des petites bêtes, traits d'union entre deux mondes

"Sur les deux nichoirs, j’ai pu observer dix mouvements d’abeilles solitaires, dix alvéoles garnies de matériaux différents, terre, brindilles… Dix, je trouve que c’est peu. Mais ce résultat, comparé aux autres, s’inscrit en fait dans la moyenne", relève David Gonzalez, éleveur d’une centaine de manex dans la corniche basque.

L’agriculteur installé sur les terres préservées du domaine d’Abaddia depuis quatre ans maintenant s’est porté volontaire l’an dernier à participer à l’observatoire agricole de la biodiversité. Un observatoire porté par le CPIE Littoral basque depuis 2016 dans douze communes de l’ex agglo Sud Pays Basque.

Les données récoltées sur la biodiversité ordinaire en milieu agricole par les agriculteurs complètent la connaissance de la biodiversité sur le territoire basque et au-delà. Et à terme infléchir les pratiques agricoles. Mais cet observatoire est aussi un lien qui se tisse entre deux mondes qui ne font pas toujours les yeux doux. "Nous avons noué un partenariat avec la chambre d’agriculture départementale", souligne Nicole Etchegoyhen du CPIE qui rappelle que sans les agriculteurs "il n’y aurait pas ces paysages-là".

L’observatoire s’inscrit dans une démarche participative. Lancé voilà sept ans maintenant par le ministère de l’Agriculture, son but est d’en savoir un peu plus sur la biodiversité ordinaire en milieu agricole. Et ce sont les agriculteurs qui sont sollicités à observer les petites bêtes. Des observations conduites selon des protocoles scientifiques communs à tous. "Nous leur en proposons quatre", explique Nicole Etchegoyhen. A chaque agriculteur volontaire de s’engager sur l’un ou plusieurs d’entre eux.

Avec les élèves

Si en 2016 six agriculteurs ont sauté sur l’opportunité, ils sont aujourd’hui onze à passer à la loupe abeilles sauvages, vers de terre, papillons et invertébrés terrestres. "Plus de la moitié d’entre eux sont des éleveurs d’ovins ou de bovins, note Nicole Etchegoyhen. Les autres sont des maraîchers. Un viticulteur s’est aussi intéressé à la démarche. Sans oublier une parcelle expérimentale gérée par le Lycée agricole de St-Pée avec les élèves du BTS gestion et protection de la nature.

Ce sont les abeilles sauvages, une de ces ouvrières indispensables de la pollinisation et donc à l’agriculture, qui ont jusqu’à présent remporté la palme des observateurs agricoles. Dix exploitants sur les onze se sont engagés à suivre leur reproduction. Un suivi scientifique qui n’est pas là pour leur compliquer la vie. Ils ont d’autres chats à fouetter.

"Nous avons installé deux nichoirs, deux bouteilles en plastique coupées en deux, équipées d’alvéoles où les abeilles vont pondre. Alvéoles qu’elles garnissent de terre ou de brindilles… C’est le matériau qui nous permet de savoir quelle variété d’abeille est présente. Une fois par mois, je fais des relevés, avec l’aide d’un membre du CPIE", commente David Gonzalez.

Auxilaires de culture

Cette année, outre les abeilles, l’éleveur volontaire a voulu aussi scruter les vers de terre. "J’ai voulu assouvir ma curiosité et m’inscrire dans cette démarche participative". En mars dernier donc, sur deux carrés d’un mètre chacun délimités sur les terres qu’il exploite, l’agriculteur a d’abord enlevé la végétation. A la main. Puis arrosé par deux fois la terre d’eau et… de moutarde. Quand elle monte au nez des animaux… le condiment ne les tue pas, mais les dérange et les fait remonter à la surface. Reste plus qu’à les identifier et les classer. "J’ai été aidé par les élèves du lycée agricole très intéressés par l’expérience !"

La récolte a été bonne, très bonne même. Pas moins de 150 vers de terre par carré ont été attrapés puis relâchés. Un résultat qui atteint le haut du panier, indicateur de la bonne santé de cette terre où les produits phytosanitaires n’ont pas droit de cité depuis quelques lustres.

De leur côté, les escargots et les carabes ne font pas encore le plein d’observations. Deux exploitants à peine se sont impliqués à leur surveiller. Il est vrai que les escargots, ou les limaces, sont parfois les bêtes des jardiniers et ne rallient pas à leur panache toutes les sympathies. On connaît leurs dégâts dans les potagers… C’est justement tout l’intérêt de ce protocole scientifique : les carabes, des coléoptères bien jolis, sont des prédateurs de ces derniers : ils mangent leurs oeufs.

"Le protocole est très simple à mettre en place, et ludique si on y intéresse les enfants", pointe du doigt Nicole Etchegoyhen. Le suivre permet non seulement de tirer des données scientifiques mais aussi de se rendre compte que la présence de ces espèces maintient l’écosystème en équilibre. Les carabes sont des auxiliaires de culture.