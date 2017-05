Législatives : des candidats plus ou moins verts au Pays Basque

MEDIABASK - Êtes-vous favorable à l'énergie nucléaire ?

Toutes circonscriptions confondues



Europe Écologie Les Verts : Non. Nous sommes absolument opposés à cette énergie coûteuse et dangereuse. Nous sommes favorables aux mix énergétiques, avec les énergies renouvelables. Nous sommes pour 100 % d'énergies renouvelables en 2050.



EH Bai : EH Bai prône la sortie du nucléaire. Les investissements publics doivent être redirigés vers des politiques d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables.



Lutte ouvrière : Le problème, c’est la gestion capitaliste de toute l’économie. C’est par là qu’il faut commencer. Il ne faut pas laisser la sécurité de la population aux mains de ceux qui ne visent que leur profit immédiat.



Le Parti communiste (pour la 5ème et 6ème circonscription) : Le Parti Communiste propose un mix énergétique diversifié, incluant toutes les énergies disponibles, en privilégiant celles émettant le moins de CO2. Tout en prenant en compte le niveau de maturité des différentes technologiques avec le triple critère : social, environnemental et économique.



Union populaire républicaine : L’UPR ne prend pas de position tranchée sur l’énergie nucléaire. De la même manière que l’immigration et la dette, l’UPR propose de mettre temporairement de côté ces sujets très importants mais qui divisent la société française et de se rassembler pour retrouver notre souveraineté et notre démocratie en sortant de l’Union européenne, de l’euro et de l’Otan. Ensuite, l’UPR organisera un grand débat national suivi d’un référendum pour décider de la politique énergétique que veulent les français, de même que pour l’immigration et la dette de la France.

Parti nationaliste basque : Non, elle est beaucoup trop dangereuse du fait des accidents nucléaires et de l’effet radioactif des déchets pendant des siècles. La planification sur plusieurs décennies de la sortie du nucléaire va de pair avec un investissement massif dans l’innovation et la montée des énergies renouvelables, notamment dans les territoires qui disposent d’atouts spécifiques. Nous défendons la création d’une Agence locale de l’énergie et du climat à l’échelle du Pays Basque pour assurer la transition énergétique de notre territoire.



Candidats de la 4ème circonscription



Loïc Corrégé, La République en marche : Je soutiendrai Emmanuel Macron dans sa poursuite des deux réformes engagées sous la présidence de François Hollande : la transition écologique et la loi sur la biodiversité avec pour objectif que 50% de l'électricité soit d'origine nucléaire à l'horizon 2025.



Didier Bayens, la France insoumise : Non, je suis pour la sortie du nucléaire.



Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : Oui. Mais je suis pour une baisse progressive, le temps de développer d'autres moyens de production d'électricité plus durables (centrales hydro-électriques, énergie éolienne, photovoltaïques,..), tout en réduisant notre consommation d’énergie (transports publics, rénovation des bâtiments énergivores).



Marc Oxibar, Les Républicains : Oui. C’est aujourd’hui l’énergie la plus économique et il serait risqué pour notre économie et pour les citoyens de rompre subitement avec ce mode d’énergie. Il y a par contre dans notre circonscription un enjeu majeur sur le développement d’énergies propres liées à l’hydroélectricité dans nos vallées et le développement de microcentrales.



Bernard Uthurry, Parti socialiste : Elle est encore pour quelque temps notre outil d'indépendance énergétique. Il faut s'engager pour en sortir progressivement. Il faut intensifier la recherche dans les énergies renouvelables et donner plus de moyens pour cette transition entre économies d'énergie et nouvelles sources d'énergie.



Candidats de la 5ème circonscription



Colette Capdevielle, Parti socialiste : C’est une énergie du passé. Il faut en sortir progressivement. Je souhaite que le Pays Basque devienne un territoire d’excellence pour la transition énergétique.



Caroline Oustalet, Les Républicains : De nombreuses années seront nécessaires pour en sortir mais il faut se donner cet objectif en tenant compte de notre complète dépendance à cette énergie et du coût de la transition énergétique.



Jérémy Farge, La France Insoumise : Nous sommes opposés à l'énergie nucléaire qui est une énergie coûteuse, extrêmement dangereuse et source de désordres géopolitiques. Nous réduirons le déficit de la balance commerciale de la France en allant vers 100% d'énergies renouvelables et nous soutiendrons les initiatives d'autosuffisance énergétique. Nous mettrons en œuvre un ambitieux "plan mer" qui mettra notre côte atlantique en valeur en respectant l'écosystème marin, et qui attirera des entreprises vers l'intérieur.

Yves Ugalde, Union des démocrates et indépendants : Je suis favorable à la progression d'énergies alternatives et renouvelables. Mais vouloir une transition énergétique sans réfléchir à une nouvelle fiscalité environnementale est un doux rêve. Annoncer une part du nucléaire à 50% pour 2025 ne semble pas très responsable dans le contexte actuel. Mais il faut y tendre.

Vincent Bru, La République en marche : Je ne suis pas particulièrement favorable à l’énergie nucléaire. Mais dans ce domaine, nous devons être pragmatique, réaliste et mettre tout en oeuvre pour réduire notre part d’énergie nucléaire à 50% de notre consommation finale d’électricité, sans risquer de fragiliser notre approvisionnement énergétique.

Florence Lasserre-David, La République en marche : Je suis très favorable à une accélération des mutations de notre pays vers une production d’énergie équilibrée et sans carbone qui réduira à 50% la part d’énergie nucléaire dans notre mix énergétique à l’horizon 2025.



Candidats de la 6ème circonscription



Christine Labrousse, France Insoumise : Non, nous sortirons du nucléaire et abandonnerons le projet d’EPR de Flamanville. Qui jurerait qu’une catastrophe n’arrivera jamais ? C’est trop dangereux ! Nous planifierons la transition vers 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050.



Maider Arosteguy, Les Républicains : Je suis favorable à un développement massif des énergies renouvelables sans abandon du nucléaire. Sinon, le coût immédiat de l’énergie va être doublé voire triplé.



Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : Cette énergie a permis une autonomie énergétique. Il faut maintenant travailler sur la transition.

Sylviane Alaux, Parti socialiste : Je suis favorable à une sortie du nucléaire à l’horizon d’une génération (objectif 25 ans). Pour ce faire, je suis favorable à une fermeture des réacteurs en fin de vie durant le quinquennat tout en garantissant les emplois du secteur énergétique.

[Debout la France n’a, par choix ou par oubli, pas répondu à cette question.]

MEDIABASK - Quelle mesure phare proposez-vous en matière de transition energétique ?



Toutes circonscriptions confondues



Debout la France : Nous avons défini cinq priorités: mieux produire et moins consommer d’énergie, défendre les paysages et la biodiversité, équilibrer le territoire pour améliorer les déplacements, en finir avec les gaspillages et développer une économie circulaire, et préserver la santé des Français menacée par le développement des pollutions.



Europe Écologie Les Verts : La lutte contre la précarité énergétique par la rénovation des logements. Soit la baisse conséquente de la consommation d'énergie, des factures pour les familles, une amélioration de la santé grâce à une forte réduction de l'insalubrité, et la création d'emplois.



EH Bai : Nous proposons un plan vigoureux et politiquement assumé de passage au tout renouvelable à l’horizon 2050. Sur notre circonscription, le développement de la filière bois énergie et la méthanisation sont des pistes intéressantes en ce sens. Nous défendons aussi la gestion publique et locale de l’énergie.



Lutte ouvrière : Le problème n’est pas technique mais social et politique. Si le dernier mot reste à la mince frange de possédants qui gouverne le monde, on peut être certain que la meilleure des mesures sera soit annihilée, soit dénaturée. En cette matière aussi, il n’y a que les travailleurs qui puissent imposer que des décisions rationnelles soient adoptées.



Le Parti communiste (pour la 5ème et 6ème circonscription) : Une condition sine qua non de la réussite d’une transition énergétique ambitieuse est un effort massif de recherche dans chacun des secteurs énergétiques. C’est une bataille en soi qui doit prendre de l’ampleur car la recherche est aujourd’hui très malmenée. L’investissement privé et public en France est en recul. Il est donc nécessaire d’investir dans les nouveaux matériaux, les nouveaux processus industriels, vers de nouvelles technologies plus économes en matières premières, en énergie et en rejets environnementaux, plus respectueuses de la santé des salariés.



Union populaire républicaine : Une des mesures phares sur la transition énergétique est la création d’une taxe verte qui sera une taxe sociale et environnementale sur les productions importées ayant des standards écologiques et sociaux de production plus faibles que nos exigences françaises. De manière plus générale; l’UPR s’oppose au modèle actuel promu par l’Union Européenne qui est que l’on peut produire à l’autre bout du monde pour moins cher que sur le territoire national.

Parti nationaliste basque : Cette Agence de l’énergie boostera le développement des filières énergétiques locales, notamment dans le bois-énergie, l’hydroélectricité, le photovoltaïque ou une méthanisation maîtrisée. Elle accompagnera les habitants du territoire dans les bonnes pratiques qui nous amèneront à économiser les ressources.

Candidats de la 4ème circonscription



Loïc Corrégé, La République en marche : Je suis satisfait par le programme complet proposé par Emmanuel Macron; qui propose plusieurs grandes mesures. Une des priorités pour moi sera, pour réduire massivement la pollution liée aux particules fines, l'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l’essence. Nous ne pouvons plus ignorer la dangerosité du parc automobile français.



Didier Bayens, la France insoumise : Je suis pour qu'on arrive à 100 % d'énergie renouvelable dans 25 ans.



Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : Réduire notre consommation (transports publics, rénovation des bâtiments énergivores) et des mesures fiscales incitatives aux véhicules électriques, au développement de l'agriculture de qualité, raisonnée et bio.



Marc Oxibar, Les Républicains : Face au dérèglement climatique, c’est à chacun de nous, en tant que citoyen, de revoir notre mode de vie et de consommation pour préparer l’avenir de nos enfants. S’il y avait une action phare à retenir parmi d’autres, celle du développement des circuits courts et de la consommation locale en est une.



Bernard Uthurry, Parti socialiste : Lancer de véritables chantiers d'économie d'énergie tout en intensifiant la recherche et la mise en œuvre d'énergies alternatives compétitives économiquement pour toute la population. Développer les transports propres et une alimentation de plus en plus "locavore" et biologique. Supprimer tous les perturbateurs endocriniens.



Candidats de la 5ème circonscription

Colette Capdevielle, Parti socialiste : Une mesure à la croisée des transports, de l’agriculture durable et de l’alimentation saine, destinée aux nouvelles générations : je veux une proposition de loi, et une application concrète ici, pour 50% de produits locaux dans nos cantines scolaires.



Jérémy Farge, La France Insoumise : Dès notre élection, nous appliquerons un plan de transition énergétique visant à la fois la sobriété et l'efficacité énergétique (rénovation thermique, mobilité durable...). Ce plan interdira le projet de mines d'or au Pays Basque et visera la sortie des énergies carbonées (arrêt des subventions aux énergies fossiles et de toute exploration de gaz et pétrole de schiste et de houille). Nous retrouverons notre souveraineté énergétique et créérons des emplois durables grâce à la création d'un pôle public pour l'énergie, qui aura pour mission d'atteindre 100% d'énergies renouvelables à l'horizon 2050.



Caroline Oustalet, Les Républicains : L’énergie tirée de la mer notamment. Les véhicules à l’hydrogène.



Vincent Bru, La République En Marche : Au delà de la simple question de la part d’énergies renouvelables, nous devons grandement faciliter le financement et le développement des projets commerciaux de transition énergétique, réduire les délais de développement, simplifier les procédures et surtout limiter les recours abusifs.

Yves Ugalde, Union des démocrates et indépendants : Une plus grande décentralisation sera nécessaire sur ce point aussi. Je crois beaucoup à la mise en oeuvre de coopératives énergétiques locales. Il faut un encadrement plus net de cette transition et qu'elle s'adapte à des réalités de terrain différentes en matière de production d'énergie. Des initiatives naissent ici ou là, mais aucune avancée notable ne se fera sans une gestion publique de ces problématiques.

Florence Lasserre-David, La République en marche : La première des mesures doit être en direction des économies d’énergie. J’organiserai avec les partenaires spécialisés qui veulent s’investir dans ce dossier une grande campagne d’économies d’énergie à l’échelle de notre territoire. D’autre part, travaillons sur les potentialités réelles du Pays Basque, le photovoltaïque, la biomasse, l’énergie marine sous toutes ses formes. Je suis favorable au développement des "petits projets de production" et notamment en hydroélectricité.



Candidats de la 6ème circonscription



Christine Labrousse, France Insoumise : Faire de la planification écologique, rattraper le retard en matière d’isolation des bâtiments et développer des énergies alternatives au nucléaire et aux énergies fossiles qui nous rendent dépendants, avec l’énergie de la mer (houle, marée, etc…).



Maider Arosteguy, Les Républicains : La rénovation des logements mal isolés et le développement de navettes sur nos villes côtières les plus engorgées et polluées par l’afflux de visiteurs en véhicules privés.



Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : Il faut accélérer le recours aux énergies renouvelables : thermique, biomasse, hydro-marin et solaire.

Sylviane Alaux, Parti socialiste : Enrayer le réchauffement climatique en suscitant le développement de la consommation d'Energie Verte et soutenir le développement de filières économiques respectueuses de l'environnement (économie verte, économie bleue – océan).





MEDIABASK - Êtes-vous favorable à la nouvelle ligne à grande vitesse Bordeaux-Dax puis Dax-Irun ?



Toutes circonscriptions confondues

Debout la France : Nous proposons l'exploitation et la modernisation des voies actuelles sous condition que l'érosion du littoral basque n'ait pas d'impact sur celles-ci.



Europe Écologie Les Verts : Non. La LGV est destructrice de notre patrimoine naturel, d'espaces fonciers agricoles. Elle est inutile et coûteuse. Nous sommes pour la rénovation des voies actuelles et à un maillage territorial.



EH Bai : EH Bai y est foncièrement opposé car cela revient à se plier au diktat de la grande vitesse dont l’utilité publique est faible au regard des impacts écologiques, sociaux, paysagers, et aux coûts exorbitants. Priorité à l’aménagement des lignes existantes.



Lutte ouvrière : Non, ce projet ne vise en rien à servir l’intérêt public mais à faire de nouveaux cadeaux aux capitalistes du BTP. C’est là la source de la volonté de l’Etat d’imposer ce projet, au mépris de l’avis de la population et des expertises n’allant pas dans son sens. À côté, les lignes secondaires sont négligées ou supprimées, le personnel de la SNCF est réduit.



Parti communiste (pour la 5ème et 6ème circonscription) : Le projet LGV- GPSO Bordeaux-Dax-Frontière espagnole et Bordeaux Toulouse s'inscrit politiquement dans la continuité de LISEA (concessionnaire privé de la LGV jusqu’en 2061) en Partenariat Public Privé (PPP) et toujours dans une logique européenne de privatisation du rail portée par la recherche du profit chère à la droite, aux socialistes et aux Verts dans la foulée des politiques de privatisations et de mise en concurrence que nous connaissons déjà avec la Poste, l'éducation, la santé, l'énergie... La SNCF est vendue à la découpe ! Après le service des messageries, du fret SNCF, du voyageur international, ce sera au tour des Trains Express Régionaux (TER) de faire les frais de cette politique de mise en concurrence et de privatisation chère à E.Macron et ses bus polluants. Sans doute le nouveau ministre de l’Ecologie devra s’emparer de cette contradiction ! A terme, l'argent du prix du billet du TGV n'ira plus financer la maintenance du matériel et des infrastructures ou financer l’investissement nécessaire à une politique de report modal Route/Rail beaucoup plus écologique mais servira surtout gonfler les dividendes. Au final, le mur de camions de l’A63 n’est pas prêt de se fissurer ni de s’écrouler. Par conséquent, dans ce cadre là, nous ne sommes pas favorables à ce projet.



Union populaire républicaine : L’UPR est opposé au projet actuel de ligne à grande vitesse puisqu’il favorise le tout TGV. Le gain de temps est très faible par rapport à une éventuelle rénovation des voies. L’urgence est d’abord à la défense de la SNCF en cours de démantèlement et, bientôt, de privatisation sous pression de Bruxelles. Comme c'est le cas des aéroports, des autoroutes etc...

Parti nationaliste basque : Nous sommes opposés à une nouvelle ligne à grande vitesse entre Dax et Irun. L’amélioration et l’aménagement de la voie existante, actuellement sous-utilisée, est notre priorité. Ce programme européen de trains à grande vitesse ne doit pas être un dogme de la vitesse à tout prix. Notre modèle est allemand, celui qui consiste à relier toutes les villes moyennes et les bassins de vie entre eux.



Candidats de la 4ème circonscription



Loïc Corrégé, La République en marche : Cette ligne impactera l’ensemble du territoire et de ses habitants. Comme Emmanuel Macron, je souhaite consulter les acteurs locaux, les associations, les organisations locales, les citoyens qui prennent part à ce projet. Ce n’est que par l’échange et l’écoute des diverses parties que nous pourrons prendre une décision citoyenne.



Didier Bayens, la France insoumise : Non, je ne suis pas pour la LGV. C'est un projet inutile.



Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : Je ne suis pas favorable à la construction d'une nouvelle voie à grande vitesse entre Dax et Irun mais favorable à une rénovation de la voie actuelle pour augmenter la vitesse des trains sur cette portion.



Marc Oxibar, Les Républicains : Pour désenclaver notre territoire, je suis favorable à la ligne à grande vitesse Bordeaux-Dax. Toutefois, je privilégie un aménagement de la ligne existante pour la liaison Dax-Irun sans création de ligne nouvelle.



Bernard Uthurry, Parti socialiste : C'est un projet de long terme compte tenu des finances publiques. J'y suis favorable pour terminer la connexion avec l'Espagne et pour libérer la ligne existante pour le transport des marchandises sur les trains – transport au niveau le plus bas en Europe à la frontière basque. Dans l'intervalle, il faut optimiser les infrastructures existantes.



Candidats de la 5ème circonscription

Colette Capdevielle, Parti socialiste : Les finances publiques, elles, ne sont plus très favorables aux grands projets… Pour ma part, je suis pour optimiser les infrastructures existantes. Et je me bats pour les transports propres et le service public, notamment sur le dossier des guichets menacés ou de la Palombe bleue.



Jérémy Farge, La France Insoumise : Nous sommes opposés à la LGV. Nous constitutionnaliserons la Règle Verte pour arrêter tous les grands projets coûteux dont il est avéré qu'ils ont un impact social et environnemental nul voire négatif. Nous réaliserons un plan de transports qui n'oubliera pas les zones rurales et qui desservira harmonieusement et efficacement l’ensemble des liaisons (TER- TRAM- TGV).



Caroline Oustalet, Les Républicains : Si cela veut dire une explosion des impôts locaux, alors non. Il faut savoir gérer ses dépenses et ressources publiques. Restaurer les lignes actuelles, comme la ligne St Jean Pied de Port – Bayonne, apparaît urgent pour les besoins de chacun.



Vincent Bru, La République en marche : Non, et je n’ai jamais dévié sur ce point, notamment lors de l’élection départementale de 2015, et je réitère mon appel à des solutions alternatives comme la modernisation des lignes existantes. Je ne suis pas défavorable par définition aux projets de LGV mais ce projet actuellement porté par la SNCF n’a pas de sens économique, financier et surtout territorial. Je ne veux pas que notre territoire, que nos paysages, nos agriculteurs et notre environnement soient saccagés par un projet coûteux et inutile.

Yves Ugalde, Union des démocrates et indépendants : De lourdes difficultés financières ont rejoint ces enjeux de LGV que l'on nous présentait il y a encore cinq ans comme inexorables à moyenne échéance. Au-delà de Bordeaux, et plus encore pour ce qui concerne la traversée du Pays Basque jusqu'à Irun, je ne suis pas favorable à des travaux aussi lourds et traumatisants pour notre paysage dans le but d'un gain très relatif de temps, pour le tronçon Dax-Irun en particulier.

Florence Lasserre-David, La République en marche : 30 km séparent Bayonne de la frontière. L’aménagement de la voie existante, compte tenu du gain de temps espéré par la LGV, doit suffire pour les 30 années à venir.



Candidats de la 6ème circonscription



Christine Labrousse, France Insoumise : Je me présente avec un programme national qui n’a pas statué sur la LGV Bordeaux-Dax-Irun. Mais aucun projet important ne peut être lancé sans débat public et réellement démocratique.



Maider Arosteguy, Les Républicains : Je suis favorable à l’arrivée de la LGV jusqu’à Bayonne et à l’aménagement des voies existantes jusqu’à Irun.



Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : La LGV est un vecteur de développement économique. Pour la région Nouvelle Aquitaine, mettre Paris à deux heures de Bordeaux me paraît suffisant. Nous aurons les retombées économiques sans impacter le territoire.

Sylviane Alaux, Parti socialiste : Différentes études ont révélé de nombreuses contradictions dans ce projet, ce qui, aujourd’hui, m’interpelle quant à sa viabilité et sa pertinence.