Dernière tournée de 'Telesforo ez da Bogart'

Afin de trouver un nouveau projet de pièce de théâtre, un groupe d'acteurs se remémore les films qu’ils affectionnent : "Blade Runner", "Gone with the Wind" et particulièrement "Casablanca". Cette dernière oeuvre en filigrane, les acteurs vont raconter, sous forme d'une répétition théâtrale, l’histoire des basques qui, fuyant la guerre de 1939, prirent la mer sur un bateau nommé “Alsina”.

Ecrite par Xabier Mendiguren Elizegi, "Telesforo ez da Bogart" est la troisième pièce que la compagnie présente, après "Iduzkilore" et "Hazparneko anderea". Cette oeuvre où l’humour est bien présent sera sous les feux de la rampe au cours de trois dernières réprésentations d'ici l'été.

Leitza, le samedi 17 Juin à 19 heures au cinéma

Ascain, le dimanche 18 Juin à 18 heures salle du village vacances

Hasparren, le jeudi 22 Juin à 20h30 au mur à gauche

Entrée: 10€ (gratuit jusqu'à 12 ans)