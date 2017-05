Un forum pour la coopération transfrontalière au Pays Basque

Partant du constat que le Pays Basque "entre dans une phase de mutation importante, notamment sur le plan politico-institutionnel", la société d’études basques Eusko Ikaskuntza, l'assemblée des élus Udalbiltza et le Conseil de développement du Pays Basque ont décidé d'organiser un forum le 1er juin prochain.

Son thème : la Communauté d’agglomération Pays Basque et la coopération transfrontalière. Lors de cette soirée de réflexion, qui se tiendra au Musée Basque de Bayonne dès 18 heures, chacune des instances exposera les raisons qui l’ont conduite à co-organiser cette rencontre.



Le forum se tiendra ensuite sous forme de deux tables rondes. L’une sera consacrée à la structuration politco-administrative transfrontalière et la place de la société civile. L’autre posera la question des opportunités et défis à l’échelle transfrontalière pour l’économie, le développement et l’innovation territoriale.