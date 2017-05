En défense du quartier occupé Errekaleor

Ils écrivent du "quartier rebelle" d’Errekaleor, dans la capital d’Araba. Une dizaine d’étudiants s’étaient emparés de cette portion de la ville il y a trois ans. Ils disent l’avoir soustrait des envies spéculatives de la mairie et de lui avoir donné vie. Mais, le 18 mai, les autorités ont voulu reprendre le contrôle du quartier. En réponse, les occupants organisent une manifestation internationale le samedi 3 juin. Un covoiturage est mis en place depuis plusieurs points du Pays Basque Nord pour s’y rendre.

En s’introduisant par la force et en coupant l’électricité, les forces de police ont provoqué la grogne de centaines de personnes qui ont participé à la reconstruction de ce quartier occupé et des mouvements sociaux. "Cela na pas été qu’une attaque, mais la préparation d’une expulsion est imminente", affirment les occupants.

Ils voient dans cette intrusion une attaque contre la création d’outils au service du pouvoir du peuple. Et en appellent à la solidarité afin que ce genre d'incursions ne se répète pas. Errekaleor est la plus grande zone occupée du territoire espagnol. Son fonctionnement s'appuie sur l'autosuffisance et a pris la forme d'une coopérative.

En quelques années, ce quartier fondé dans les années 50 en bordure de ville, a vu revivre sa salle de cinéma et son fronton, pousser des potagers et défiler une programation culturelle riche. Une bibliothèque et un bar ont également trouvé leur place au milieu des immeubles. Il compte maintenant environ 100 habitants.

Rendez-vous pour le co-voiturage :

13:00 : Luisenia, Saint-Jean-Pied-de-Port.

13:30 : Gaztetxe de Cambo.

14:00 : parking Saint-André, Bayonne.

14:30t : Gaztelu Zahar, Hendaye.