Deux comités En Marche prennent la défense de Vincent Bru

Les comités En Marche de Saint-Jean-de-Luz Sud Pays Basque et de Biarritz ont insisté dans un communiqué : ils soutiennent "majoritairement la candidature de Vincent Bru".

L’investiture du maire de Cambo-les-Bains par La République en marche, en dépit de la candidature de l’élu biarrot François Amigorena, avait semé le trouble parmi des militants du mouvement. À commencer par Nathalie Niel, coordinatrice départementale, à l’origine du recours déposé contre Vincent Bru afin qu’il soit désinvesti. Les comités lui reprochent d’avoir saisi la commission d’éthique du mouvement En Marche "sans concertation préalable".



Une pétition signée par 948 personnes - militants, sympathisants et citoyens non engagés - sur le site Change.org avait été lancée par un certain Pierre Aldama. Que cette pétition soit communiquée et médiatisée par Nathalie Niel et François Amigorena pour parler de division au sein des militants n’a pas plu aux deux comités. "Nous refusons que notre parole soit déformée et instrumentalisée" écrivent-t-ils d’un seul clavier.



Depuis, François Amigorena a abandonné la course et la commission d’éthique n’a pas tranché dans le sens d’une désinvestiture. Vincent Bru reste bien le candidat qui représente de La République en marche pour la sixième circonscripition. La mobilisation des militants derrière Vincent Bru d'ici le premier tour du scrutin dira si l’incident est clos.

Vincent Bru, de son côté, réaffirme dans une petite vidéo postée sur twitter qu'il a bien été investi par la Commission nationale d'investiture par La République en marche. Une investiture confirmée par écrit par le secrétaire général du mouvement, explique-t-il.