Conférence sur le processus souverainiste au Pays Basque

"Quel processus souverainiste en Euskal Herria ?" Telle est la question dont débattront Xabi Anza et Jose Elorrieta ce 2 juin à 19 heures à la Fondation Manu Robles-Arangiz à Bayonne.

La conférence s’inscrit alors que "de 2017 à 2019, en Europe de l'ouest, le débat sur le droit à l'autodétermination va être particulièrement marqué par les volontés catalanes et écossaises de tenir des référendums sur leur possible indépendance. Une absence de taille saute aux yeux, à savoir le Pays Basque, où le sentiment indépendantiste dispose pourtant de bases particulièrement solides", remarquent les organisateurs de la conférence. Sans compter que cette absence de processus souverainiste en marche vient se rajouter la confusion, voire le manque de vision sur la manière dont il pourrait être impulsé et les formes qu'il pourrait revêtir.

Jose Elorrieta, ancien secrétaire général du syndicat ELA, a justement suscité un tel débat au Pays Basque Sud lorsque son livre "Un regard syndical à contre-courant" a été publié. Son auteur "met les pieds dans le plat de la référence historique et interclassiste de "Maltzaga" : l'union préalable de toutes les tendances politiques du camp abertzale serait indispensable pour lancer le processus souverainiste."

Remporter une claire majorité

Pour Jose Elorrieta, le Pays Basque risque d’attendre… Et il plaide pour un processus indépendantiste qui se baserait sur un "souverainisme social".

Xabi Anza, président de la Fondation Manu Robles-Arangiz, établit un état des lieux "se voulant le plus lucide" et "terre à terre" possible du souverainisme basque. De cet état des lieux, il "entend démontrer ce que ne pourra pas être un processus souverainiste ici, et à contrario les éléments qui pourraient le fonder et le faire peu à peu remporter une claire majorité politique et sociale en Hegoalde".

La conférence est ouverte à toutes et à tous et une traduction simultanée, avec casques audio, sera assurée. Elle aura lieu de 19 heures à 21 heures au local de la Fondation Manu Robles-Arangiz à Bayonne (20, rue des Cordeliers).

Entrée gratuite. Réservations ou renseignements au 05 59 25 65 52 ou à ipar@mrafundazioa.eus