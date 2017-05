Bizi ! à la rescousse du récif corallien amazonien

Des récifs coralliens, des tortues et des dauphins noirs interpellant sur le risque d’une marée noire. La station service Total de Bidart, située sur l’A63, affiche un nouveau style ce samedi matin. Le résultat d’une nouvelle action coup de poing de militants de Bizi !.



Le mouvement écologiste participe à une journée de mobilisation organisée par Greenpeace, associé à Action non-violente COP21 (ANV-COP 21), pour s’opposer au forage de Total au large du récif de l’Amazone. La station service de Bidart n’a donc pas été la seule à être décorée ainsi aujourd’hui. L’action s’est produite dans vingt stations services de dix huit villes de l’Hexagone.



"Total souhaite forer à moins de 30 km du récif, or les forages en offshore ultraprofond s’avèrent très particulièrement risqués dans cette région : une marée noire pourrait avoir des conséquences irréversibles sur l’ensemble de la région" explique Edina Ifiticene, chargée de campagne Océans à Greenpeace France, dans un communiqué. Elle ajoute : "À ce jour, Total a échoué à fournir des informations complètes sur le récif de l’Amazone et l’impact qu’une marée pourrait avoir dessus. C’est pourquoi nous pressons Total de renoncer à son projet avant tout impact irréversible."

Une pétition a été signée par un million de personnes pour demander l’arrêt des projets d’exploration pétrolière.