Hommage à Pantxo Michelena

Pantxo Michelena décédé brutalement le 9 mai dernier à l’âge de 69 ans était un militant abertzale historique de Cambo-les-Bains. Même si l’enseignant bien connu qu’il était à l’école primaire de la ville avait pris sa retraite, il avait continué à s’engager, notamment, en faveur des prisonniers et de l’euskara.

Il avait participé à la constitution de la première liste abertzale de Cambo-les-Bains, Nahi Dugun Herria, et avait été élu conseiller municipal aux dernières élections municipales de 2014. En vue des prochaines élections législatives, il s’était impliqué dans la campagne.

L'année dernière, Pantxo Michelena fut l’un des auteurs de la cavalcade de Sare, son village natal, et s’investissait au sein de l’association Lapurdi 1609. Pour ses compagnons de route, il a été un militant infatigable et un ami non sans une bonne pointe d'humour. Un hommage lui sera rendu demain à 18 heures à Cambo-les-Bains à l’espace culturel Assantza.