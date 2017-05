Etxauzia Nafartarren Etxea relance ses filets

500 000 euros, ce n’est pas sous les sabot d’un cheval que Etxauzia Nafartarren Etxea va trouver cette coquette somme. L’association qui, depuis sa création, ne cesse de bouger pour faire avancer son projet relance donc un appel à la mobilisation et aux dons. Relance parce qu’à l’hiver 2016, elle l’avait déjà fait. Si elle avait placé haut la barre, trois millions d’euros, elle avait fini par en récolter 100 000. Pas mal finalement. "2 500 personnes y avaient participé", se félicite encore Kattalin Sainte-Marie, chef de projet au sein de l’association Etxauzia Nafartarren Etxea.

Avec le demi million d’euros en sus et en poche, "nous pourrons acheter le château Etxauzia", affirme-t-elle. Pour l’heure, on n’en saura pas plus sur le montant exact de l’acquisition. Une chose est sure : le projet que porte l’association poursuit ainsi sa marche.

Tout azimut

En attendant de récolter les fruits de son appel au financement, d’ici au 15 septembre, les membres de Etxauzia Nafartarren Etxea prendront leur bâton de pèlerin au Pays Basque et auprès de la diaspora. Pour accompagner leur campagne, ils ont le plan d’organiser plusieurs manifestations dans les sept provinces basques. S’ils ont déjà présenté leur projet à Donosti, Bilbo et Victoria-Gasteiz, ils vont dès à présent investir les autres places.

Dès ce week-end, les 27 et 28 mai prochains, l’artiste de Gasteiz, Irantzu Lekue, rejoindra Baigorri pour y peindre dans la rue et devant le public plusieurs tableaux de grande taille d'Etxauzia, des vignes et de la cité. Sa série, appelée "Arnasa 01", sera inaugurée le 7 juin prochain à la galerie ART de Vitoria-Gasteiz. Puis elle circulera à travers le Pays Basque.

Le 14 juin prochain, c’est à Iruñea que l’association se rendra afin de présenter son projet et obtenir le soutien des habitants. Avec, à 19 heures, à Katakrak, la présentation et le meeting. Enfin, retour à Baigorri le 17 juin. Bernardo Atxaga y initiera la chaîne d'écriture "Axularren izpiritua" (esprit d'Axular en français) des auteurs basques reconnus, en soutien à son projet.

Le restituer "au peuple"

Une fois le château acheté et "sa restitution au peuple", l’association compte bien concrétiser les quatre axes de son projet entre les murs châtelains : centre culturel, centre de la diaspora, centre d’interprétation et, enfin, centre d’entreprises. Et ainsi redonner à son niveau "vie et attraction à la vallée de Baigorri, au Pays Basque intérieur".

Etxauzia Nafartarren Etxea multiplie les veines financières. L’assocation a répondu à l'appel à projet La Fabrique AVIVA. Avec plus de 5 000 votes en faveur du sien, elle fait partie des 200 finalistes parmi les 2 000 présentés. Le jury se réunit à Bordeaux le 8 juin prochain pour trancher… Si elle venait à être sélectionnée, elle empilerait un peu plus son escarcelle qui, en tant que membre des 200 finalistes, monte à 2 000 euros pour l’heure.