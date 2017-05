Les chefs basques partagent l’amour du produit

Réunir des chefs des sept provinces du Pays Basque en un lieu, une journée. L’idée vient de deux copains, Oscar Limiñana et Peio Abeberry. Issus du monde du commerce et de la communication, ils vouent une passion commune pour la gastronomie. Un milieu dans lequel ils ont acquis de l’expérience professionnelle.

Oscar est artisan truffier aux halles de Biarritz tandis que Peio tient deux établissements dans la même ville. En janvier dernier, lors d’un voyage gastronomique au Portugal, est né l'envie commune de "créer une dynamique" et d’organiser un évènement "qui rassemble". Le but n’étant pas de lancer une forme de "compétition" à la Top Chef ou à la Master Chef mais plutôt de faire le lien entre chefs du Nord et du Sud ainsi qu'entre chefs et public.



L'évènement se tiendra au Plaza Berri, le 10 juin, de 11 heures à 17h30. À 12 heures, chaque chef sera introduit lors de l’angelus gastronomique puis le public pourra se rendre à leur stand afin de gouter le "ttiap" ou plat qu’ils ont à proposer. Un produit du Pays Basque nord a été imposé à chacun.

Moderne et qualitatif

Car si les chefs basques ne se connaissent pas forcément entre eux, pour Peio Abeberry, ils ont en commun "un amour inconditionnel pour les produits". Les deux organisateurs tiennent à préciser que bien qu’ils veulent un évènement moderne et qualitatif, il n’est pas question de faire ici de la cuisine gastronomique "pompeuse". Ce sera plutôt l’occasion pour la nouvelle génération des chefs du Sud de se faire connaitre par les confrères et gourmands du Nord des Pyrénées.



Le tarif de l’entrée est tout de même fixé à 30 €, incluant les sept "ttiap" des chefs. Un stand sera dédié à la pâtisserie, le "txoko sucré", et il y aura également un bar. "Les gens vont payer pour un spectacle" assure Oscar. Et les deux copains espèrent inscrire ce pari sur les papilles et dans le temps.



Les chefs participants : Fabrice Idiart (La Réserve, Saint-Jean-de-Luz), Andrée Rosier (Les Rosiers, Biarritz), Maitena Erguy (Patisserie Mokofin, Bayonne), Lionel Elissalde (Chez Martin, Bayonne), Sébastien Gravé (La table de Pottoka, Bayonne), Enrique Fleishmann (Txoko, Getaria, Gipuzoka), Juan Carlos Ferrando (Hotel Viura, Rioja Alavesa), Fernando Gonzalez (Kokken, Bilbao).



Billetterie sur lespetitsbillets.fr.



* Le terme "Poteo" désigne la tradition de se retrouver en fin de semaine pour déguster quelques verres de vins et pintxos entre amis au cours d’un parcours festif en centre ville.