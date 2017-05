Le Pays Basque n'est pas épargné par l'homophobie

SOS Homophobie vient de rendre son rapport sur les actes ou paroles homophobes pour l'année 2016 et les chiffres sont "alarmants", avec une augmentation de 19, 5% par rapport à l'an passé. Le "record" avait été établi en 2013, année des débats autour du mariage pour tous, avec plus de 3500 actes rapportés.

Le Pays Basque, lui, n'échappe pas à la règle, selon Beñat Gachen, président des Bascos, association de défense des droits des personnes LGBT et Philippe Cazenave, responsable de la permanence mise en place au Txalaparta, depuis septembre 2014. Localement, les prises de position de l'évêque Marc Aillet ne sont pas sans conséquence estime Beñat Gachen : " Cela a beaucoup pesé sur certaines familles et leur façon de percevoir la sexualité de leurs proches. "

Concrètement, 225 personnes ont rencontré les professionnels de Txalaprata depuis l'ouverture de la permanence, la majorité pour des conseils et une écoute et 75 pour des problèmes d'homophobie et de transphobie. "Soyons très lucides : beaucoup de victimes, de jeunes, de moins jeunes, parmi les plus en difficulté ne font pas aujourd’hui la démarche de venir à Txalaparta, ou de nous appeler", poursuit le président.

Des difficultés exacerbés en milieu scolaire et professionnel

22 cas -le nombre le plus élevé- renvoient au monde du travail: "Des phénomènes de harcèlement conjugués à un grand sentiment d’isolement conduisent la victime à se demander si ce n’est pas elle qui dysfonctionne", pointe l'association. Souvent, "la direction n'a pas conscience de sa responsabilité légale et "une orientation vers les délégués syndicaux n'est pas toujours facile".

Le public adolescent est lui aussi en grande difficulté, avec là encore un harcèlement très présent, d'autant plus avec le développement des réseaux sociaux, "les auteurs sont décomplexés par l’anonymat et le caractère virtuel des échanges numériques". En découlent, dans les cas les plus graves déscolarisation et tentatives de suicide. Une étude l'INPES démontre d'ailleurs que les tentatives de suicide chez les moins de 21 ans sont quatre fois plus fréquentes pour les bi et homosexuels que pour les hétérosexuels.

Nuit contre l'homophobie et la transphobie

Face à cet état de fait, les Bascos appellent à rompre l'isolement et réitère le tryptique de leur action : accueillir accompagner et soutenir. Elle propose en partenariat avec l'équipe du cinéma l'Atalante, la 1ère nuit contre l'homophobie et la transphobie ce vendredi 19 mai à partir de 19 heures. Deux films seront projetés avec un intermède musical, " Les initiés" de John Trengrove et "Priscilla, folle du désert" de Stephan Elliot.