Herri Urrats, la prochaine rentrée scolaire n'est pas encore à la fête

"Nous avions demandé l’ouverture de 22 à 25 nouveaux postes pour la rentrée prochaine. Vendredi nous avons appris que nous en avions obtenu 8 !" Paxkal Indo, président de Seaska ne décolère pas. Alors que le soleil rayonne sur Herri Urrats, c’est plutôt une ombre qui plane dans la salle où sont réunis les représentants de Seaska et des institutions.

Huit postes sur 22 demandés : faut-il y voir un verre à moitié plein ou à moitié vide ? Pour l’heure, Paxkal Indo n’y voit que bouteille vide.

En septembre prochain, ce sont plus de 3 500 élèves que les ikastolas accueilleront entre leurs murs. Depuis des années, leurs rangs ne cessent d’enfler, la demande pour un enseignement en langue basque croître et pour y répondre, la fédération développe son maillage territorial.

Une nouvelle ikastola verra le jour au Boucau. Deux nouvelles classes en inclusion ouvriront pour les enfants en situation de handicap. Un quatrième collège doit naître à Bayonne. Cité où le nouveau lycée d’enseignement général et professionnel de Seaska ouvrira. Et c’est pour ce nouvel établissement que les bénéfices de la fête d’aujourd’hui seront reversés. Comme en 2016.

Autant de véritables défi auxquels Seaska entend bien répondre. Mais voilà, à quelques mois de la rentrée, elle n’a pas à ce jour les équipes enseignantes nécessaires à les relever. Et ce n’est pas le seul sujet de préoccupation : la fédération rencontre quelques réticences de la sous-préfète de Bayonne, Catherine Seguin, sur l’application de la circulaire relative au régime juridique applicable aux aides publiques susceptibles d’être apportées aux établissements d’enseignement privé (premier et second degré). Une circulaire qui, prise par le précédent préfet des Pyrénées-Atlantiques, Pierre Durand en 2014, encadre les aides des communes à l’installation ou le développement des ikastolas entre autres.

"Il manque un cadre légal dans lequel les collectivités locales peuvent soutenir un établissement d’enseignement privé laïque qui enseigne les langues régionales, sans contrevenir à la loi Falloux", reconnait Sylviane Alaux, députée sortante dans la 6ème circonscription. Et de proposer de retravailler le code des collectivités locales qui listent justement les compétences entre les communes, les départements et les régions, et les collectivités à statut particulier.

Territoire d'expérimentation

Pour Seaska il y aurait bien une solution à tous ces problèmes. Que le Pays Basque nord devienne un territoire d’expérimentation pour la langue basque. "On aurait un inspecteur d’académie, l’enseignement immersif serait possible à dans tous les niveaux, et les communes pourraient aider les ikastolas…", égraine Paxkal Indo devant les élus du Pays Basque et leurs institutions qui ont répondu à l’invitation de ce jour.

Manifestement, dans la salle, Herri Urrats rassemble ce matin-ci. Il y a là Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental avec qui Seaska conduit le dossier des collèges. Dont celui d’actualité de Larceveau et de Bayonne. Il y a là Jean-René Etchegaray, président de l’agglo Pays Basque. Une institution qui depuis sa création en janvier dernier a déjà adopté la compétence culture et langue basque, à l’instar du gascon, et voté le renforcement de sa participation au sein de l’OPLB, office public de la langue basque.

Sans compter les représentant des Gouvernements basque et navarrais, Koldo Tellitu, président de Ikastola Elkartea, Andrés Uturria, président de l’Académie de la langue basque, Mathieu Bergé, président justement de l’OPLB et conseiller à la Région Nouvelle Aquitaine qui a versé plus de 7 millions d’euros en faveur du nouveau lycée, le sénateur Georges Labazée, le vice-président départemental Max Brisson, les conseillers départementaux Marie-Christine Aragon, Vincent Bru, et régionaux Andde Sainte-Marie... et Jean-Pierre Nousbaum, maire de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Et parmi les élus qui vont bientôt battre campagne législative, les députées sortantes des 5ème et 6ème circonscriptions, Colette Capdevieille et Sylviane Alaux, et certains candidats déclarés à une responsabilité au sein de l'Assemblé nationale. En désordre, Sophie Bussière (EELV), Yves Hugalde (UDI), Bernard Uthurry (PS), Peio Etcheverry-Ainchart (EH Bai), Maider Arostéguy (LR)...