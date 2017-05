Herri Urrats, l'union fait la force

"Euskaraz !", grommèle le père de famille qui, installé sous les ombrages avec sa famille, commence à entamer le pique-nique. Visiblement l’homme est au diapason de la fête pour lequel il est venu de Pasaia pour la seconde année consécutive : Herri Urrats.

Au fil des heures de la journée, la foule a investi les berges du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle. Dans les guinguettes, les plats ont mijoté. "Cette paella ? Oh on va y ajouter 40 kilos de riz. A cent grammes par personne…" avait commenté plus tôt dans la matinée l'un de ses cuisiniers. Ce sont plus de 400 estomacs et leurs petites ou grandes faims que le plat va satisfaire. Un peu plus tôt ce matin, la glace arrivait par camion que l’on débâchait pour la jeter à la pelle dans de grands fûts. Direction les bars qui ne vont pas désemplir : il va faire soif aujourd’hui, le soleil surplombe l’évènement. Et l’ombre est chèrement recherchée.

"Nous allons écouter Ken Zazpi", s’exclament Lore, Keti et leurs amis qui ont la permission de 20 heures. Horaire de bus oblige. Parmi le groupe d’adolescents, seule Lore poursuit sa scolarité en langue basque. "Je le parle en famille", s’exclame un des adolescents. Regards étonnés de ces camarades. Ils veulent bien le croire. Une fête pour les ikastolas ? "Il faut !" rétorque Keti.

Deux mille bénévoles

Herri Urrats draine tous les âges. Et d’une édition à une autre, les familles évoluent. Cette année, c’est avec leur petite-fille de trois mois que Pantxo et Nelly débarquent. "Bien sûr qu’elle ira à l’ikastola, affirment les parents qui ont appris l’euskara adultes. Mais elle a encore le temps." Aujourd’hui, "Nous sommes allés de stand en stand. L’année dernière, c’était de concert en concert…"

Un peu plus loin, les enfants interagissent au spectacle qu’une troupe leur offre. D’autres ont les pieds dans l’eau… quand ils ne sont pas à jouer.

Ce sont plus de deux mille bénévoles que la fête des ikastola a mobilisé. Des parents d’élèves qui s’investissent au quotidien pour l’éducation de leurs enfants en langue basque. "C’est la 4ème année que je viens en fait", témoigne Lisa, parent d’élèves de l’ikastola de Baigorri. L’année dernière, c’était à la tyrolienne qu’elle avait oeuvré. Aujourd’hui, c’est à la vente de pâtisserie. "Il fait chaud, ces gâteaux au chocolat sont moins demandés que les autres" sourit-elle tandis que les familles cherchent boissons pour se désaltérer.

"Nous sommes super contents, commente Paxkal Indo, président de Seaska. A une heure de la fermeture les bars font encore le plein."

Voilà qui va donner à Seaska les forces dont elle a besoin ces prochains jours pour faire face aux problèmes de postes d’enseignants pour la rentrée prochaine, sourit Hur Garostiaga directeur général de la fédéation.