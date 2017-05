Soule : le maire de Saint-Engrâce est décédé

Il avait rasé ses moustaches voici quelques années mais sa casquette restait son signe distinctif. Le charismatique Albert Aguiar, maire de Saint-Engrâce, est décédé mercredi à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer.

L'homme non encarté se disait néanmoins socialiste. Il est devenu maire du village en 1989, alors âgé de 41 ans. Entre autres réalisations, il aura lancé d'importants travaux aux gorges de Kakuetta, après les inondations de 1992 et fait passer de 25 000 à 10 0000 le nombre de visiteurs par an.

L'aménagement de la grotte de la Verna, la restauration de l'église romane, la création d'une Maison pour tous et le maintien d'une classe unique dans son village furent d'autres de ses combats.

Difficile pour autant de résumer ses 28 ans de carrière en quelques phrases, confie émue Irène Dronde, la secrétaire de mairie. "Pour avoir conscience de tout ce qu'il a fait, le mieux est de regarder notre village". Albert Aguiar l'a embauchée en 1989, elle avait alors 19 ans une "bleue de chez bleue". Il lui a fait immédiatement confiance, "ambitieux pour l'époque".

Très apprécié pour son franc-parler et ses convictions solides -il s'était récemment opposé à l'agglomération Pays Basque- nombreux seront ceux à lui rendre hommage samedi à 10h30 dans l'église de son village.