Bayonne accueille une compétition internationale d’échecs

La ville de Bayonne accueillera le 1er Open International d'Echecs du Pays Basque Nord, du 25 au 28 mai prochains. Plusieurs grands joueurs y sont attendus, tels le bulgare Nikolai Ninov ou le tout récent Champion de France des moins de 12 ans Clément Candelot.

Le club organisateur Aroki insiste sur la dimension transfrontalière de l'événement. "Le but est surtout de créer une rencontre échiquéenne qui s'inscrira dans le calendrier des tournois transfrontaliers, de bon niveau, avec des joueurs d'Hegoalde et notamment en direction des jeunes joueurs".

Et pour cause, la pratique des échecs reste encore très confidentielle au Pays Basque Nord, tout l'inverse au sud. Le tissu de clubs et de tournois y est exceptionnellement dense, expliquent les organisateurs. Outre les nombreux maîtres locaux, de grands maîtres, comme le russe Ruslan Ponomariov, champion du monde Fide (Fédération internationale des échecs) en 2002, s'y sont installés. Le club de Sestao (Bizkaia) est en outre l'actuel champion d'Espagne.

Une différence Nord-Sud prégnante

Le président d’Aroki, le Bayonnais et maître international Patrice Etchegaray a toujours été en contact régulier avec la Fédération Basque d’Echecs et, souvent invité de l’"autre côté", il témoigne des différences de chaque côté de la frontière.

Le club de Gros dont il est membre bénéficie de locaux "à la hauteur de ses ambitions" à Donostia, face au stade Anoeta. De son côté, "le club Côte Basque Echecs de Bayonne partage, non sans difficultés une maigre salle de classe, au 3ème étage de l'école Jules Ferry à Saint Esprit".

Tous espèrent qu'avec un tel événement, une dynamique se crée. Et précisent si le tournoi est international, il reste ouvert à tous et toutes, du débutant au grand maître. A vous de jouer !

Plus de renseignements sur le site Internet Aroki.