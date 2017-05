Législatives : le marathon En marche n'est pas encore bouclé

C'est Florence Lasserre, élue à Anglet et conseillère départementale qui a été choisie pour être candidate la République en marche dans la 5e circonscription. La fille du sénateur et président du conseil départemental Jean-Jacques Lasserre appartient au pool MoDem négocié par François Bayrou lors de son alliance et a donc été préférée au jeune Etienne Boutonnet, 24 ans, porte–parole En marche pour le Pays Basque tout au long de la campagne. "Je suis très heureuse, motivée et déterminée", déclare-t-elle "à chaud".

Dans la 4e circonscription basco-béarnaise, alors que Laurent Inchauspe (investi par l'UDI) a, d'après nos sources, un temps cherché à obtenir l'investiture En marche, c'est le militaire au 1er RPIMa, régiment de parachutistes d'infanterie de marine basé à Bayonne qui a été retenu. Candidat dit de la société civile, il se dit très honoré par cette décision.

En revanche, ce n'est plus une marche mais un marathon que vivent les candidats dans la 6e circonscription. Entre François Amigorena, élu à Biarritz et entrepreneur spécialisé dans la sécurité informatique -un des sujets de prédilection du président Macron- et Vincent Bru, maire de Cambo, suppléant de Michèle Alliot-Marie en 2012, et soutenu par Jean-Jacques Lasserre et le MoDem, la commission d'investiture n'est pas encore parvenue à trancher.

Car alors que François Bayrou semblait être maître en son département, les militants En marche, déjà réfractaires à Florence Lasserre ont fait savoir au QG parisien que Vincent Bru ne passait pas l'épreuve du renouvellement et qu'ils mettraient la pédale douce sur la campagne s'il était retenu. Affaire à suivre donc.