Le PNV prend la température En marche

Jeudi dernier, Emmanuel Macron tenait à Albi son dernier meeting en tant que candidat. Andoni Ortuzar, président du PNV et Pako Arizmendi, son homologue du Pays Basque Nord, avaient fait le déplacement et François Xavier Menou, proche du PNB a facilité une rencontre entre Brigitte Macron et Michel Bernos, maire de Jurançon, membre du comité politique En marche et porte-parole d'Emmanuel Macron.

L'entretien, court se résume à une prise de contact. Ont été évoqués entre autres "des points de convergence", rapporte François-Xavier Menou sur l'Europe et la décentralisation. Michel Bernos a aussi rappelé qu'Emmanuel Macron était "favorable aux langues régionales", tant sur le volet culturel qu'éducatif. Les langues régionales ne sont pas une menace pour la langue française, avait-il en effet déclaré à Pau.

La situation des prisonniers basques ou plus largement le processus de paix n'ont pas été abordés.