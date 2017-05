La France Insoumise a nommé ses candidats

La France Insoumise présentera un candidat dans les trois circonscriptions du Pays Basque.

4ème circonscription

Titulaire : Didier Bayens, né en vallée d’Aspe artisan de profession, est adjoint au maire de Borce. Militant des luttes environnementales et Ex Nuit Debout.

Suppléant : Marie Agras, 29 ans, est en formation dans le secteur de l'informatique. Ancienne centriste, passionnée de montagne et d'escalade.

5ème circonscription

Titulaire : Jérémy Farge est diplômé en développement économique et coopération internationale. Militant associatif et M6R.

Suppléante : Patricia Leuenberger travaille dans la santé. Engagement pour l'éducation populaire et la défense de l'environnement.

6ème circonscription

Titulaire : Christine Labrousse, professeure

Suppléant : Benito Zubeldia, a été élu municipal à Hendaye. Engagement dans les activités syndicales locales et nationales.