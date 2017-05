16 millions de voix “non exprimées” : un record

Au niveau de l'Etat français, l’abstention ainsi que les votes blancs et nuls représentent 16 millions d’électeurs, lors de ce second tour de l’élection présidentielle. Avec, pour la première fois depuis 1969, un taux d’abstention supérieur au second tour comparé au premier.



Nous sommes dans le même cas de figure au Pays Basque Nord où plus d’un quart des électeurs s’est abstenu. Le taux d’abstention est de 30 % à Hendaye où la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon était arrivée en tête. Bayonne, Biarritz, Urepel et Pagolle frôlent la barre des 30 %. Saint-Engrâce la dépasse. Saint-Jean-de-Luz fait figure de bonne élève avec 22,28 %.



A titre de comparaison, le taux d’abstention au second tour de la présidentielle de 2002 était de 17 % dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ce fort taux enregistré aujourd’hui semble dans la droite ligne de ce suffrage inédit entre une candidate d’extrême droite et un candidat se présentant comme “de droite et de gauche.”