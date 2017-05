Les élèves du lycée hôtelier présentent : Manger mieux en mangeant local

Il flotte comme un air de spectacle, ce jeudi soir au lycée hôtelier de Biarritz. Elèves comme professeurs sont en effervescence, on s'agite, se ronge les ongles. Une dizaine de porte-paroles s'apprêtent à présenter le bilan de leurs apprentissages en faveur des produits locaux devant un "grand jury". Il y a là en effet des représentants du syndicat de déchets Bil Ta Garbi, d'Amap, de l'association Du flocon à la vague, partenaire de l'opération ou encore la députée socialiste Sylviane Alaux.

Toute l'année, relatent-ils, ils ont alterné visites de terrain et travaux pratiques afin de mettre en avant cette richesse locale : l'Ossau-Iraty, le breuil, les kiwis d'un verger de Lahontan, le piment d'Espelette évidemment, qu'ils ont connu chez Maritxu et Eric Amestoy à Halsou et bien d'autres encore.

Les producteurs leur ont expliqué leur quotidien, réalisé avec eux des "analyses sensorielles" pour distinguer toutes les nuances de leurs futurs mets. "Nous sommes en bout de chaîne alimentaire, explique un élève, mais pour bien préparer le produit et bien le vendre au client il faut comprendre tout ce qui se passe avant".

Lutter contre le gaspillage

"Et quand on connaît un produit, qu'on sait d'où il vient, on l'apprécie, on en prend soin", reprend un autre. C'est pourquoi le manger local a été assorti de la mention "en évitant le gaspillage". Le parrain d'une des classes, le chef étoilé Xabi Ibarboure a été un maillon essentiel dans cette notion.

Avec lui, ils ont appris à réutiliser les parures de légumes, ces morceaux habituellement jetés après avoir donné aux légumes la forme voulue pour son plat. Entre leurs mains, elles sont devenues soupes ou sauces. Le pain, perdu pour le petit-déjeuner. Ils ont aussi, c'est la troisième partie de leur exposé, "recyclé le non consommable" via le compostage.

Le jury est conquis, "les vertus de la pédagogie de projet" souligne une professeure. Une dernière question de Sylviane Alaux : "Alors, chez vous aussi, vous réutilisez les restes ?". "Moi, je les donne au chien", répond l'un d'eux. La spontanéité, vertu de la jeunesse !