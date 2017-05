Quelques records dans les communes du Pays Basque

Si tous les électeurs avaient voté comme ceux de Bunus, c’est une voix royale se serait déroulée devant le nouveau président de la République. De fait, dans ce village du canton de Bidache Amikuze et Ostibarre où 112 personnes sont inscrites sur les listes électorales, le candidat d’En Marche a engrangé 90% des voix exprimées. Pile poil . Les électeurs se sont pas mal mobilisés. Le taux d’abstention y atteint 16,07%. Bien loin des 24,93% enregistrés au niveau national.

A Guétary, Emmanuel Macron qui était monté sur la première marche du podium au premier tour du 24 avril, obtient cette fois-ci 86,04% des voix suffrages exprimés, Marine Le Pen 13,96%. Au Anglet, le premier récolte 79,23%, la seconde 20,77%.

Dans d’autres communes de Soule ou de Basse-Navarre, le candidat d’En Marche oscille aussi autour des 80%. Ainsi à Mauléon (2229 inscrits), 81,13% des suffrages exprimés l'ont été en sa faveur. A Saint-Jean-Pied-de-Port où sur les 1037 inscrits, le taux d’abstention est de 19,48%, les électeurs ont accordé 80,05% des votes exprimés à Emmanuel Macron

Tous les communes du Pays Basque ont octroyé une majorité à Emmanuel Macron. Ses scores vont de 90%, à Bunus donc, à 57,75% des suffrages exprimés, à Ainharp. Dans ce village où 221 personnes sont inscrites sur les listes, le nouveau président de la République y réalise un de ses plus mauvais scores, Marine Le Pen y franchit d’un petit iota le seuil des 40% des votes, avec 42,25%, soit 30 votes (41 pour Emmanuel Macron).

Même à Etcharry, qui, au premier tout, l’avait placée en tête de podium la candidate du Front national est sous la barre des 40%, avec 39,53%. Dans d’autres communes, la candidate du FN oscille autour de 30%, comme à Urt (30,05%) ou Villefranque (29,4%)

Records d'abstentions

Dans certaines villes, le taux d’abstention bat des records. Et ce n’est pas une question de taille. Plus d’un quart des électeurs ne s’y sont pas déplacés pour ce second tour. Ce taux d’abstention dépasse le seuil même des 30% à Saint-Engrâce où 226 inscrits étaient appelés au vote. Les voix qui se sont exprimées l'ont fait à hauteur de 75,71% en faveur d’Emmanuel Macron contre 24,29% pour Marine Le Pen.

A Hendaye, les abstentionnistes ont frôlé les 30%, avec 29,82% des 8861 inscrits. Emmanuel Macron y rafle 76,25% des votes, Marine Le Pen 23,75%. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête, avec 26,85%. Même constat à Urepel où sur les 290 inscrits, 29,31 % d’entre eux ont boudé les urnes. Avec 67,82%, Emmanuel Macron y fait un score de sept points inférieur au résultat départemental. A noter que Jean Lassalle était arrivé en tête au premier tour de l'élection, avec 30,93%.

Les abstentions sont aussi importantes à Biarritz (28,46%) où le candidat d’En Marche engrange quand même 79,7% des votes exprimés. A Bayonne, les abstenionnistes frôlent les 27% des personnes inscrites. Dans la cité, Emmanuel Macron qui était sur la première marche du podium au premier tour, obtient 76,23% des votes au second, Marine Le Pen 23,77%.

De son côté, à Pagolle, les abstentionnistes représentent 26,17% des inscrits (224). Ceux qui ont mis leurs bulletins dans l’urne ont voté à 83,1% en faveur du candidat En Marche.

A Saint-Jean de Luz, sur les 10 931 inscrits, 2446 sont restés éloignés des bureaux de vote, soit 22,28%. Le nouveau président de la République, arrivé 2ème au premier tour derrière François Fillon, y obtient 77,9% des voix exprimées, Marine Le Pen 22,1% donc.