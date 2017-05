Réactions dans le QG de Macron à Bayonne

Contrairement au discours très sobre d'Emmanuel Macron, certains diront atone, l’heure est à l’euphorie à la brasserie de l’Aviron Bayonnais où sont rassemblés ce 7 mai à 21 heures une cinquantaine de militants En Marche. On s'embrasse, se tape dans le dos, et on soupire de soulagement. Il y a là Christian Millet-Barbé, ancienne figure LR du département et élu à Bayonne qui a rendu sa carte avant le premier tour pour rejoindre Emmanuel Macron, "écœuré par l'affaire Fillon". "Cette victoire représente un formidable espoir. Les candidats des partis traditionnels se sont discrédités et des gens tant de gauche que de droite ont prouvé qu'ils étaient aptes à travailler ensemble, et en mesure d’obtenir une majorité au Parlement", analyse-t-il.



Nathalie Niel, responsable En marche du département le rejoint. Passée par le PS, elle a dans cette campagne appris à travailler avec des gens de droite "en bonne intelligence". "L'heure est au rassemblement et à la réconciliation", déclare-t-elle. Et elle y croit, les retours des urnes étant très positifs. Son candidat fait 74,81 % des voix en Pyrénées Atlantiques et si le score Pays Basque n'est pas encore tombé, il est vraisemblablement très haut également. Pour Etienne Boutonnet, 24 ans, ex-UDI et référent Pays Basque, cela s'explique ainsi : "toute la philosophie du mouvement correspond aux valeurs qui sont celles du Pays Basque, l'ouverture mais aussi la rigueur et le travail tout en prônant une société solidaire".

Le référent biarrot François-Xavier Menou, rompu à l'exercice des campagnes électorales, a senti cette fois un élan particulier, "à l'image du candidat et de l'optimisme qu'il transmet". Il se réjouit également des 79,70% réalisés dans sa commune, malgré un taux de participation en léger recul par rapport au premier tour. "Les reports de voix dans les bureaux de droite sont très bons, malgré un appel au soutien très frileux". Max Brisson est en effet le seul LR biarrot à avoir milité fort en faveur du front républicain. "A Biarritz, c'est un électorat de droite plutôt centriste, cela ne me surprend pas", poursuit-il. Dans les bureaux plus à gauche, il note en revanche beaucoup de bulletins blancs et une abstention un peu plus forte, la patte des Insoumis selon lui.

Pour l'élu biarrot François Amigorena, malgré "la joie de la récompense du travail accompli, il faut rester pondéré" et décrypter cette abstention, ces votes blancs et ce tiers d'électeurs qui ont donné leur voix à Marine Le Pen. "Pour que cela cesse, il faut faire et prouver que ça marche. Le vote Macron est un vote d'espoir, il ne doit pas être trahi. Moraliser la vie publique et faire baisser le chômage et la pauvreté sont les conditions nécessaires. Il faut y aller à fond".

Des candidatures aux législatives incertaines

Puis très vite, les discussions glissent sur le terrain des législatives avec une particularité locale, "la main de François Bayrou". Il a en effet négocié un groupe MoDem à l'Assemblée, et pour obtenir les vingt élus souhaités, il table sur une soixantaine d'investitures dans l'Hexagone. Difficile donc d'imaginer que les Pyrénées-Atlantiques, son fief ne soit pas chasse gardée.

Pourtant Nathalie Niel se veut ferme. "Plus de la moitié des adhérents ne viennent pas de structures politiques classiques et se sont mis à la politique pour cette élection. Ils veulent des nouveaux visages". Des militants à ses côtés confirment : "il ne faut pas passer à côté du renouvellement", appuie l'un d'eux. "Faire du neuf avec du vieux serait catastrophique ", dénonce l'autre.

"Il peut y avoir du renouveau au MoDem, défend Christian Millet-Barbé. Florence Lasserre par exemple serait une excellente candidate". Elle est en effet pressentie sur la 5e circonscription. De son côté, elle réfute l'étiquette réductrice de "fille de" Jean-Jacques Lasserre, président du Département, sénateur et figure de proue du MoDem. Et apparaît en ordre de marche : "Je prends mes décisions en plusieurs étapes, une étape très importante a été franchie ce soir, qui me rapproche un petit peu plus de ce que ça pourrait être". En face, Etienne Boutonnet se positionne également.

Ainsi, des double-candidatures fleurissent dans tout le département, l'une estampillée MoDem, l'autre En marche à proprement parler. Voilà un autre clivage qu'Emmanuel Macron devra s'atteler à dépasser ...