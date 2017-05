Au Pays Basque, Emmanuel Macron obtient plus de trois-quarts des votes exprimés

C’est haut la main que le candidat d’En Marche ! gagne ce second tour de l’élection présidentielle au Pays Basque. De fait 117 147 électeurs ont mis son nom dans les urnes. Ce qui porte le score du nouveau président de la République à 76,52% des votes exprimés. Son adversaire, Marine Le Pen, a rallié 35 946 votes, soit 23,48%.

Dans les 12 circonscriptions basques, les résultats d’Emmanuel Macron sont même supérieurs à ceux des Pyrénées-Atlantiques où il a recueilli 74,81% des voix (66,1% au niveau national). Dans le département, le taux de participation a légèrement baissé entre les deux tours du scrutin : il est de 78,04% (79,77% au premier tour).

Dans le canton Bayonne 1, la candidate du Front national a fait son plus mauvais score, avec 19,93% des voix exprimées. Un canton qui l’avait placée en 4e position au premier tour du scrutin du 24 avril dernier avec 9,80%. Bien loin derrière François Fillon qui, premier sur le podium alors, avait obtenu 28,75%, Emmanuel Macron 27,89% et Jean-Luc Melenchon 17,07%. Il y a eu un report de voix flagrant en faveur du candidat d’En Marche. Le report que pouvait attendre Marine Le Pen des votes en faveur de Nicolas Dupont-Aignan n’était que de 3,18%. A noter que sur ce canton, sur les 17 227 électeurs, seuls 68,32% se sont exprimés. Le taux d’abstention a été de 22,26%, de blanc 7,06% et de nuls 2,37%.

A contrario, c’est à Bayonne 2 qu’Emmanuel Macron obtient le moins de voix : 70,97%. Il est vrai qu’au premier tour du scrutin, Marine Le Pen avait obtenu 17,29% des voix, la mettant ainsi à la troisième place du podium. Les électeurs avaient voté en faveur de Jean-Luc Mélenchon (27,31%) puis du candidat d’En Marche (23,71%). Dans ce canton, le taux d’abstention est resté particulièrement élevé avec 26,46% dimanche, de deux points supérieur à celui du 23 avril dernier.

Mais c’est sur le canton d’Hendaye-Côte basque sud que le taux d’abstention est le plus haut du Pays Basque, avec 26,53%. Il n’était que de 22,50% au premier tour. Les électeurs ont voté à 76,22% en faveur d’Emmanuel Macron, soit 10 763 sur les 17 176 inscrits sur les listes électorales. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon (24,70%) était arrivé d’une courte tête devant Emmanuel Macron (23,91%), Marine Le Pen (12,80) en 4e position derrière François Filllon (16,90%).

Résultats par canton

Anglet

Emmanuel Macron 78,26% - Marine Le Pen : 21,74%

Baigurra et Mondarrain

Emmanuel Macron 73,20% - Marine Le Pen : 26,80%

Bayonne 1

Emmanuel Macron 80,07% - Marine Le Pen : 19,93%

Bayonne 2

Emmanuel Macron 70,97% - Marine Le Pen : 29,03%

Bayonne 3

Emmanuel Macron 79,70% - Marine Le Pen : 20,30%

Biarritz

Emmanuel Macron 79,70% - Marine Le Pen : 20,30%

Hendaye Côte basque sud

Emmanuel Macron 76,22% - Marine Le Pen : 23,78%

Montagne Basque

Emmanuel Macron 77,75% - Marine Le Pen : 22,25%

Nive Adour

Emmanuel Macron 71,64% - Marine Le Pen : 28,36%

Pays de Bidache Amikuze et Ostibarre

Emmanuel Macron 75,39% - Marine Le Pen : 24,61%

Saint-Jean-de-Luz

Emmanuel Macron 78,59% - Marine Le Pen : 21,41%

Ustaritz Vallée de Nive et Nivelle

Emmanuel Macron 76,23% - Marine Le Pen : 23,77%