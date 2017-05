Quand la candidate LR Maider Arosteguy fait dans l'intox

Maider Arosteguy faisait déjà beaucoup parler d'elle dans la frange la moins droitière de son parti en se refusant à appeler à voter Macron au second tour. "Ce n'est pas mon match", répondait-elle, préférant se concentrer sur les législatives, pour lesquelles elle est candidate sur la sixième circonscription des Pyrénées Atlantiques.

Mais sur Twitter, elle ne se prive pas de relayer une fausse info, émanant d'un certain Bernard80007501. Pour situer le personnage, ce dernier en guise de présentation sur le réseau social écrit "En 1997 Françoise Giroud disait du cabinet noir de Mitterrand : rien ne dit que cette odieuse pratique ne se reproduira pas demain. C'est fait".

Dans ce tweet, ce dernier s'offusque :"le "#CanardEnchaine ne veut pas perturber l'élection, alors qu'il a été le premier à la fausser". En cause, les fameux MarconLeacks, du nom donné à la fuite de nombreux documents En marche dans la nuit de vendredi à samedi, parmi lesquels se seraient vraisemblablement glisser des faux.

Et pas de chance ce tweet aussi est un faux, issu d'un faux compte du Canard. Sur le vrai, le dernier tweet concerne la Une du 3 mai avec un edito qui commence ainsi : "Dire au 'peuple' ce qu'il a envie d'entendre est, on le sait, la plus vieille recette du populisme".