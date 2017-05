A 17h, une participation en baisse

À 17 heures, le taux de participation au second tour de l’élection présidentielle est de 68,90 % dans le département des Pyrénées Atlantiques, soit une forte baisse par rapport à 2012 (73,76 %). Ce taux est de 65, 30 % à la même heure en métroploe.

Il est trop tôt pour que ces chiffres puissent dégager la tendance d'un fort "ni-ni". En 2002, ou Jean-Marie Le Pen faisait face à Jacques Chirac, ce taux était de 67,79 % à 17 heures dans le département et avait atteint 82, 55 %.

Mais si cette tendance se confirme en fin de journée -l'Ifop prévoit 75% de participation-, elle fera de cette présidentielle l'égale de celle de 1969. Jusqu'à présent, le scrutin qui a mené Georges Pompidou à l'Elysée est le seul durant lequel on a assisté à une baisse du nombre de votants entre le premier et le second tour.

A noter, ce scrutin tombe durant un week-end prolongé. Une pétition a par ailleurs appelé à ne voter qu’à partir de 17 heures pour montrer à Emmanuel Macron l'étendue des votes de barrage à Marine Le Pen.