Des centaines de personnes ont rendu un dernier hommage à Michel Bergouignan 

Beaucoup de monde et tout autant d'émotion ce samedi matin à l'église de Baigorri pour les obsèques de Michel Bergouignan. Des centaines de personnes, du monde politique, économique, agricole, social, sont venus lui rendre un dernier hommage.

Michel Berhocoirigoin, un de ses compères de l'opération de Louhossoa, est revenu sur cette dernière aventure, mais aussi sur leurs luttes communes au sein du mouvement abertzale et agricole, même s'ils ont eu des désaccords sur certains points. L'ancien président d'Euskal Herriko Laborantza Ganbara a aussi regretté de ne pas avoir pu partager avec lui son ressenti sur l'après-Louhossoa, une décision de justice les empêchant de se revoir, "une décision absurde".

Grazi Etxebehere, historique du mouvement abertzale, a également rendu un vibrant hommage à son ami. Qu'il aurait sûrement préféré esquiver, tant il préférait l'ombre à la lumière, a-t-elle déclaré. Employé et actuel président de la Cave d'Irouléguy sont quant à eux revenus sur ses plus de vingt années passées à la tête de la structure. "Un patron qui savait où il voulait aller, mais qui considérait chacun de ses collaborateurs avec respect et souvent amitié".

Puis le cercueil a quitté l'église, soutenu par ses proches, et applaudi avec force par une foule compacte, sous un air de gaita. Agur eta ohore Mizel !