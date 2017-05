Le bien-être au travail, un modèle gagnant-gagnant

En quoi a consisté ce projet ?

Dix entreprises du Pays Basque ont été choisies, la plupart des TPE/PME issues de plusieurs secteurs d'activité, social, services à la personne, BTP… pour expérimenter une démarche de santé et de qualité de vie au travail.

L'une des particularités de cette expérimentation est qu'elle met autour de la table des représentants de la direction des salariés, mais aussi des salariés sans étiquette. Et en tant que consultant, nous construisons un diagnostic qui émane de ce dialogue. Nous avons également rédigé un référentiel qui permet à toute entreprise de mettre en œuvre cette démarche.

Justement quelles mesures concrètes peuvent être prises pour améliorer le bien-être des salariés ?

Des mesures qui visent surtout à revoir l'organisation du travail, du contenu de certains postes à des aménagements horaires et même dans certains cas aux possibilités de stationnement. Des choses qui paraissent toutes bêtes mais qui peuvent en réalité vraiment améliorer le quotidien.

Nous travaillons aussi beaucoup en ergonomie sur la notion de charge de travail, qu'elle soit physique ou psychique. Des fois l'entreprise change d'organisation, ou le patron prend une décision sans se rendre compte que cela perturbe le salarié. La concertation permet de remettre les choses dans l'ordre.

Vous évoquez un modèle gagnant-gagnant, pourquoi ?

Quand un salarié est bien dans son poste, tout le monde en retire un bénéfice, l'entreprise compris. Le tout est de parvenir à sortir des résistances ou des revendications classiques –primes, salaires- et de se mettre d'accord sur une définition commune de ce qu'est la santé et qualité de vie dans notre entreprise, pas celle du voisin. Et finalement les étiquettes tombent. On met sur la table ce qui fonctionne bien et les points de difficulté qu'on peut améliorer.

On a longtemps travaillé, nous les psychologues, sur les souffrances au travail, les risques psychosociaux là, on apporte une notion de bien-être, cela instaure un climat positif. Dans de nombreuses entreprises, on ne se parle pas ou plus parce qu'on a la tête dans le guidon. Le tout est de retrouver la communication, la concertation et plus ou moins rapidement des choses concrètes en découlent.