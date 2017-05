Ballon rond et langue basque

En juillet, Hendaye accueille un stage de football où chacun parlera basque. Un stage destiné aux enfants et organisé par David Zuruteza, joueur professionnel de la Real Sociedad.

C’est pour soutenir l'euskara au Pays Basque nord que le joueur a voulu initier voilà trois ans ce stage destiné aux enfants de 7 à 14 ans. L’évènement allie le jeu du ballon rond et le basque. Et les bénéfices de l’opération sont reversés à la fédération Seaska.

À chaque édition, son organisation s’appuie sur plusieurs partenaires du Pays Basque nord et sud. À Hendaye, elle implique l’engagement du club de football des Eglantins. Un club que connaît bien David Zuruteza : il y a joué entre l’âge de 7 et 10 ans avant de partir vers le sud et ensuite intégrer le centre de formation de la Real Sociedad.

Autres acteurs : la ville d’Hendaye, qui prête ses installations sportives et la Real Sociedad, qui recevra tous les jeunes stagiaires cet été, une journée. À la clef, visite du stade et de son centre de formation de Zubieta. Des petits tournois d’ailleurs y seront organisés entre les visiteurs et leurs camarades locaux.

Outre les entraînements de foot, les stagiaires auront l’occasion de participer à trois ateliers de sensibilisation. Le premier sur la nutrition sportive, le deuxième sur le recyclage avec Bil ta Garbi et, enfin, le dernier sur les premiers secours.

Le stage (180 euros) se déroulera du lundi 10 au vendredi 14 juillet prochain. Une centaine d’enfants - garçons et filles - y seront attendus, pris en charge de 8 heures à 18 h 30. Ils n’ont pas besoin d’être licenciés pour y participer.

Pour plus d'informations : 05.59.20.19.78 ou zurutuza.kanpusa@gmail.com. Inscriptions et conditions sur dzurutuza.com