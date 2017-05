Une Communauté Pays Basque en vase clos ?

Mardi, se tenait un conseil permanent (69 membres) de l'agglomération Pays Basque. Dans une ambiance très consensuelle, 85 délibérations ont été adoptées, toutes émanant des anciennes intercommunalités. Une séance sans réel enjeu politique qui s'inscrit donc dans la continuité.

Il n'empêche que certains élus -la députée socialiste Colette Capdevielle notamment- et certains citoyens se sont émus sur les réseaux sociaux que ces séances ne soient pas retransmises sur le web. "Nous y sommes favorables, répond l'institution et cela devrait être fait dans les prochains mois".

Reste que cela a un coût, de l'ordre de 3 000 euros par séance. Et si les conseils communautaires qui ont lieu environ quatre fois par an seront bel et bien retransmis, la question est à l'étude pour les conseils permanents dont la fréquence est beaucoup plus élevée. D'autant que ces séances relèvent plus de la mise en œuvre technique que des orientations stratégiques, elles débattues en conseil communautaire.

A noter également, les séances de ces conseils sont publiques et les délibérations sont mises en ligne sur le site internet dans les jours qui suivent. "Peu à peu ce délai devrait se réduire", souligne l'institution.