Marie-Christine Aragon démissionne du PS

C'est par un communiqué sévère que Marie-Christine Aragon claque la porte du PS, sous l'étiquette duquel elle est élue conseillère départementale et conseillère municipale d'opposition à Bayonne. "Notre candidat, Benoît Hamon malgré sa victoire à la primaire de la gauche a fait une campagne verrouillée par le parti qui a contribué à décrédibiliser son programme", écrit-elle notamment.

Dans les rangs socialistes, le timing interroge. Celle qui est mandataire de la motion B -la plus à gauche- pour le département préparerait-elle une candidature France Insoumise sur la 5e circonscription ? Un doute émis par Stéphane Coillard, secrétaire départemental PS auprès de plusieurs élus.

"Point du tout", dément l'intéressée. Une candidature n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je souhaite envoyer un signal à la gauche pour les législatives. Je veux leur dire : il n'y a qu'uni que nous gagnerons. Mon credo c'est vert-rouge-rose. Or, la direction du PS fera tout pour rester le plus près possible du pouvoir tout en gardant une autonomie symbolique. Bref se transformer en PRG pour passer la période de turbulence", explique-t-elle.

Reste que sur sa circonscription, la candidate socialiste Colette Capdevielle est plus proche d'un Macron que d'un Mélenchon. "Je le sais. Et elle a fait du très bon travail". Mais faute de gauche unie donc, elle lui savonne la planche, déplorent certains militants.