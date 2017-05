L’UNSA 64 appelle à faire barrage au FN

Le syndicat Unsa appelle à voter en faveur d’Emmanuel Macron afin de "faire barrage" à Marine Le Pen et son parti. Le syndicat estime que le candidat d’En Marche ! est le seul candidat républicain en lice.

l’UNSA estime que le programme du Front national, "fondé sur une conception autoritaire du pouvoir, sur le nationalisme et la xénophobie, menacerait la démocratie dont le syndicalisme est une expression". Avec fracture violente du pays et son exposition à des conséquences sociales et économiques graves.

En choisissant le bulletin Macron, le syndicat ne donne "de chèque en blanc à personne". L’union n’entend pas renoncer "à ses mandats, à sa liberté d'analyse, de revendication et d'action, et à son indépendance".