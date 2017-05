Ez adiorik eta milesker Michel !

Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience.” Cette citation de René Char, Michel Bergouignan aurait pu la faire sienne. Nous avons appris sa mort hier et forcément l’émotion affleure, et nos pensées vont d’abord à sa famille, à Juliette, à ses enfants et petits-enfants ainsi qu’à ses proches.

Mixel, c’est un parcours de vie, un parcours d’engagement jusqu’au bout. Un choix de vie aussi. Le jeune homme bien né eût pu choisir d’être un hobereau de province vivant sans se préoccuper de ce qui l’entourait. Dans un beau pays entre mer, campagne et chasse. Mais comme dans tout préalable à la réflexion et aux choix, il y aura l’inquiétude. L’ inquiétude de voir son pays dépossédé de sa langue, de sa culture, de sa terre, de son économie. Très vite, son chemin sera celui de l’engagement. Pour son pays, pour sa terre, pour les générations futures.

Il fut un bâtisseur en développant la cave viticole d’Irouléguy, en s’impliquant dans le combat de Euskal Herriko Laborantza Ganbara, de Batera ainsi que dans bien d’autres luttes. Toujours prêt. Prêt à temoigner lors des procès de militants d’Iparretarrak, lui qui très tôt avait compris la spécificité de ce Pays Basque Nord qu’il aimait tant. Toujours prêt à se mettre au service des autres comme il le fit le 16 décembre dernier à Louhossoa en s’impliquant dans le désarmement d’ETA, malgré son état de santé.

D’aucuns diront qu’une personne disparue est toujours parée de toutes les vertus. Dans le cas de Michel, il s’agit juste d’une trajectoire de vie que l’on peut citer en exemple. Ni plus, ni moins. Et au-delà de la peine et de la perte, se dire que Michel a eu une vie pleine et riche. Riche du sens que donne une vie vouée au service d’une cause. Fut-elle considérée comme marginale.

Né en 1947, il avait vingt et quelques années dans ces années 1970 foisonnantes en terme de prise de conscience politique et sociale dans le monde abertzale. En terme de conflits aussi, mais Michel, fort de ses convictions, restera toujours solide et calme.

Son dernier combat fut celui des “artisans de la paix”, assumant les risques. Toujours prêt. Lors d’une interview à France Culture relatant cet épisode après sa garde à vue, il narra avec humour qu’un policier de la Direction antiterroriste fut très étonné de voir un homme de son “grand âge” participer à cette opération.

Michel n’a jamais renoncé, c’est peut-être pour cela aujourd’hui grâce à des parcours de vie de ce type que le mouvement abertzale avance inexorablement avec ses fulgurances et aussi ses déficiences, inhérentes à toute lutte.

Et nous pensons en cette après-midi ensoleillée à son Baigorri natal qu’il aimait tant. A ses vignes, à son idéal. Et vient à l’esprit une autre citation de Charlotte Delbo rescapée des camps d’Auschwitz. Citation sur le sens de la vie : “Je vous en supplie, faites quelque chose, apprenez un pas, une danse quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillés de votre peau de votre poil. Apprenez à marcher et à rire parce que ce serait trop bête à la fin que tant soient morts et que vous viviez sans rien faire de votre vie.”

Michel peut reposer en paix, il a fait quelque chose de sa vie.

Ez Adiorik Michel eta Milesker !