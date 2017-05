Saint-Jean-Pied-de-Port accueillera 300 danseurs de Navarre

Cette année, la Basse-Navarre accueillera Nafarroako Dantzari Eguna -la journée des danseurs de Navarre-, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Une grande première pour cette journée qui généralement déroule ses pas plus au sud du Pays Basque.

L’évènement a "pour objectif de fêter et mettre à l’honneur la danse basque, mais aussi de développer les échanges entre groupes de danse", expliquent les organisateurs qui regroupent trois fédérations de danse et deux groupes de danse basque : Nafarroako Dantzarien Biltzarra (Iruñea), Iparraldeko Dantzarien Biltzarra (Luhuso), Euskal Dantzarien Biltzarra (Bilbo), Arrola dantza taldea (Baigorri) et Garaztarrak dantza taldea (St-Jean-Pied-de-Port).

Samedi, le programme commencera dès 15h30, dans plusieurs communes. A la clef, des spectacles avec des groupes navarrais et bas-navarrais à Beyrie-sur-Joyeuse, Gabat, Arbouet, Larceveau et Baigorri. Puis, les trois cents danseurs convergeront vers la capitale bas-navarraise.



Au programme :

A 18h00 : tous les groupes se retrouveront à Saint-Jean-Pied-de-Port pour un défilé dans les rues.

A 18h30 : les groupes danseront quelques danses en commun au Jai-Alaï.

A 19h30 : bal avec Arberoako Txaranga. Après un apéritif et un repas pour les danseurs, la soirée continuera avec un bal ouvert à tous au Jai-Alaï de Saint-Jean-Pied-de-Port, avec le groupe Holako Deluxe.