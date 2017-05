Parole d’évêque : 'Je ne donnerai évidemment aucune consigne' mais...

L’évêque qu'il est ne donnera évidemment pas de consigne de vote avant le second tour, prend le soin de préciser Mgr Aillet sur le site du diocèse. Son rôle se limitera donc à rappeler les principes "non négociables" de l'Eglise pour éclairer la conscience de ses ouailles.

Et que disent-ils selon lui ces principes ? Et bien ils rappellent la nécessaire protection de la vie de la naissance à la mort, que la famille c'est un homme-une femme-un enfant, que le droit d'émigrer doit être "régulé par le droit de ne pas émigrer et le devoir d'intégration" et qu'il faut refuser de donner "sa confiance aux forces aveugles et à la main invisible du marché".

Mais comme les journalistes que nous sommes usent et abusent de la désinformation, "sans compter l’influence des lobbies qui peuvent même se servir des medias pour influencer les citoyens", nous vous invitons à lire le billet dans son exhaustivité ici, pour vous faire un avis "en conscience".



Et pour aller plus loin, le communiqué de la Conférence des évêques de France, qui ne reprend pas exactement des mêmes arguments et appelle, lui, à une "véritable adhésion des peuples d’Europe au projet européen qu’il faut favoriser"…