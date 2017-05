Larrau et Sainte-Engrâce reconnnus en état de catastrophe naturelle

L’Etat français a reconnu les communes de Larrau et de Sainte-Engrâce en état de catastrophe naturelle, la première au titre des inondations par ruissellement et coulées de boue associées du 15 au 16 janvier dernier d'une part et des mouvements de terrain du 16 au 18 janvier d'autre part. La seconde au seul titre des mouvements de terrain du 16 au 17 janvier 2017.

L’arrêté est paru au Journal officiel du 28 avril 2017. Les habitants des deux villages concernés par ces décisions "disposent, s’ils ne l’ont pas déjà fait dès la survenance du sinistre, de dix jours à compter de la date de parution au journal officiel, pour déclarer leur sinistre auprès de leur compagnie d’assurance", fait savoir la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.