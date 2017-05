Décision rendue le 7 juin pour le gaztetxe d'Hendaye

Réuni en audience en début d’après-midi, le tribunal a examiné le dossier qui oppose l’Assistance publique des hôpitaux de Paris et l’association et les jeunes de l'association Hendaitz. Il rendra sa décision le 7 juin prochain.

Au coeur de l’affaire : l’occupation par les jeunes d’une maison abandonnée rue d’Orio à Hendaye. Faute d’autres locaux, ils y ont créé leur gatztexte. Or l’AP-HP en est propriétaire. Et en octobre dernier, après des négociations avortées, elle a décidé de passer à la contre-offensive et d’assigner en justice l’association hendayaise.

Avant que l’audience ne débute, un rassemblement a été organisé en faveur des jeunes, à l'appel d'Aitzina et l'opposition hendayaise, entre autres.

De son côté, l’opposition hendayaise, Hendaia Biltzen-Uni(e)s pour Hendaye et la Plateforme abertzale municipale d’Hendaye, a apporté son soutien aux jeunes du Gaztetxe et demandé que les accusations qui leur sont reprochés soient levées.

Et d’expliquer que l’occupation est "la résultante d’une situation qui n’est pas d’aujourd’hui". Elle rappelle que les jeunes ont besoin d’un lieu pour leurs activités. Des activités qu’ils pratiquent dans le Gaztetxe qu’ils occupent depuis un an.