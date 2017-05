Quelle école aujourd’hui ? Pour qui ? Pour quoi ?

Quel est le rôle de l’école aujourd’hui? Pour aborder cette question qui peut tarauder les parents et les enseignants - et peut-être certains politiques ? - des associations ont organisé une tournée ciné-rencontres autour du documentaire "Une idée folle" en présence de Judith Grumbach, sa réalisatrice.

Judith Grumbach est allée à la rencontre d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation dans neuf établissements, publics et privés, de la maternelle au collège, aux quatre coins de l’Hexagone pour témoigner des initiatives qui y sont mises en place.

"En cultivant l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi et l’esprit critique chez les élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure", explique le synopsis de l’œuvre.

Dans le cadre de cette tournée, quatre rendez-vous sont prévus. Au Pays Basque, la soirée a lieu dès ce mardi soir, 2 mai à 20h30, à Biarritz au cinéma Le Royal avec l’association "Pour une éducation bien-Veillante".