Le recours déposé par le collectif Etxarri sera examiné le 12 juin

De manifestations en distributions de pétitions, le collectif Etxarri est passé à la vitesse supérieure mi-avril. Le 19 de ce mois-là, il déposait un recours devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour demander l’annulation de la vente du site d’Etcharry. "Le recours sera examiné le 12 juin prochain", confirme Isabelle Marco du collectif.

C’est en août dernier que la vente du château Elgart intervenait à l’initiative de son propriétaire, l’AFMR, association pour la formation en milieu rural. Une transaction au profit de l’association Saint Michel Garicoitz de Domezain, rattachée à la fraternité Saint Pie X, pour y installer son école privée hors contrat.

Depuis, le collectif n’a eu de cesse de demander le retour du site à son affectation première. "Nous refusons qu’un bien public soit détourné de son objet au profit d’intérêts privés des plus contestables, et ce dans des conditions inadmissibles", réitère le collectif au lendemain du 1er mai. Un 1er mai qu’il a aussi fêté en manifestant en Soule et à Bayonne : "Le combat que nous menons rejoint d'autres luttes sociales et politiques qui se mènent ici et partout".

Et de rappeler son soutien aux six salariés qui ont été licenciés fin janvier, parce "qu'ils avaient fait le choix difficile de rester à Etcharry et de refuser d'être déplacés (délocalisés!) vers la côte".

En attendant l’audience devant le tribunal en juin prochain, le collectif maintient la pression. "Nous avons envoyé une lettre motion aux 158 communes d’Iparralde, poursuit Isabelle Marco. Quarante d’entre elles nous l’ont déjà renvoyée, signée par des élus, maires ou conseillers municipaux. La plupart sont du Pays Basque intérieur. Dans la côte, Hendaye nous l’a retournée aussi", paraphée.

A la veille du second tour de l’élection où les élus seront mobilisés dans les bureaux de vote, le collectif les appelle à apporter leur soutien à sa cause.