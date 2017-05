'La Ruche qui dit oui' s'installe Zone Saint Frédéric à Bayonne

Le concept de "La Ruche qui dit oui" existe depuis 2011 dans l'Hexagone et depuis 2013 à Bayonne. Le principe est simple. Chaque semaine, lors d'un marché éphémère, les membres de la Ruche viennent récupérer des produits locaux qu'ils ont sélectionné et payé à l'avance sur internet. Et par la même occasion, ils rencontrent les producteurs locaux et peuvent échanger avec eux.

"C'est là l'important", appuie Agnès Molitor, une des deux responsables de la ruche bayonnaise. Donner plus de clarté à la relation producteur client." Elle n'est pas bénévole - la Ruche prend une commission 16, 7 % pour ce service - mais elle n'en demeure pas moins passionnée. "J'ai toujours été intéressée par le mieux manger", explique-t-elle.

Parmi les 67 producteurs retenus, certains sont bio, d'autres issus de l'agriculture conventionnelle. Mais dans ce dernier cas, la sélection a été très stricte. "Le cahier des charges bio étant parfois trop contraignant pour certains, nous avons vérifié que leur modèle était vertueux." Privilégiant en ce sens les petites structures, ouvertes à ce nouveau mode de distribution.

Et ici, elles sont nombreuses. C'est d'ailleurs à cause de la concurrence que la Ruche, avant basée au Forum, déménage. "Trois magasins bio et le magasin de producteurs Farmily and Co sur la même zone, c'était trop pour nous", sourit-elle. "Nous prenons donc un nouveau départ." C'est désormais à l'espace de coworking Interieur(e), dans la zone artisanale Saint Frédéric, qu'aura lieu ce marché éphémère, tous les mercredis, de 18 heures à 19 heures.

Inauguration le 10 mai prochain à 18 heures, avec dégustation de produits locaux.