Euskara et brevet : quels changements ?

Cette année les sciences font leur entrée au brevet des collèges et Seaska entend bien qu'elles puissent être rédigées en euskara. "C'est le cas pour l'histoire-géo et les mathématiques et nous n'entendons pas revenir sur nos acquis", explique Hur Gorostiaga, le directeur de Seaska. L'organisation en a informé le rectorat et le ministère mais n'a toujours pas obtenu de réponse formelle. "Une lettre arrivera ou pas, mais nous nous tiendrons à ce que nous avons dit".

Autre changement, une nouvelle circulaire datant du 12 avril dernier prévoit que les consignes de l'épreuve d'histoire-géographie soient rédigées en langue régionale. Jusqu'alors l'ensemble des énoncés était en effet rédigé en français. Une avancée notable pour Hur Gorostiaga qui aimerait néanmoins que cela s'étende aux autres matières. Et en terme d'avancée, il sait de quoi il parle. Lui en effet n'a pas le brevet. "Seulement le bac et deux licences", sourit-il. Il faisait partie de la première promotion en 1990 à avoir rédigé ses copies en euskara. Elles n'avaient pas été corrigées ...