LAB et Bizi déposent une gerbe devant le Département

Lab et Bizi ont manifesté ce 1er mai à Bayonne avec les autres organisations sociales syndicales et politiques "contre le Front National et les politiques qui le nourrissent". Malgré la pluie, cette manifestation a rassemblé 2000 personnes.

Mais alors que les autres organisations ont rejoint la place de la mairie pour l'habituelle prise de parole, eux se sont rendus au Conseil départemental déposer une gerbe symbolique. "Il continue de se désengager de l'action sociale, pourtant une de ses principales compétences", ont-ils dénoncé. Dans leur viseur notamment, l'arrêt des lieux de rencontre pour les bénéficiaires du RSA (LRA) ou encore la baisse des subventions aux structures de prévention pour les mineurs isolés.

LAB appelle à ce que la Communauté d'agglomération Pays Basque récupère la compétence sociale, et annonce un rassemblement ce 2 mai devant le Labo Apsp, une des structures de prévention spécialisée touchée par cette baisse de subventions.